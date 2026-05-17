Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an phường mở 'giờ vàng' ban đêm hỗ trợ dân làm thủ tục online

Lâm Viên
Lâm Viên
17/05/2026 05:59 GMT+7

Mô hình 'Giờ vàng hỗ trợ online' do Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đang nhận được phản hồi tích cực nhờ tính linh hoạt, thuận tiện.

19 giờ, điện thoại hỗ trợ trực tuyến của Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt vẫn liên tục nhận cuộc gọi, tin nhắn từ người dân cần hướng dẫn thủ tục. Thượng tá Hồ Đại Dương, Trưởng công an P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết mô hình "Giờ vàng hỗ trợ online" được đơn vị triển khai từ ngày 6.4, trong khung giờ từ 19 - 21 giờ vào thứ hai đến thứ năm hằng tuần. "Ban ngày nhiều người phải đi làm, buôn bán, hoặc đi học nên rất khó sắp xếp thời gian đến cơ quan công an làm thủ tục. Vì vậy, công an phường bố trí cán bộ hỗ trợ vào ban đêm để người dân thuận tiện hơn", thượng tá Dương chia sẻ.

Công an phường mở 'giờ vàng' ban đêm hỗ trợ dân làm thủ tục online- Ảnh 1.

Cán bộ Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt trực “Giờ vàng hỗ trợ online”

ẢNH: LÂM VIÊN

Không chỉ hỗ trợ qua điện thoại, cán bộ công an còn hướng dẫn người dân thông qua Zalo, Facebook, video call... để người dân có thể hoàn thiện các bước ngay tại nhà.

Ngoài thời gian hỗ trợ trực tuyến buổi tối, mỗi ngày đơn vị vẫn tiếp nhận khoảng 60 hồ sơ trực tiếp. Dù khối lượng công việc lớn, cán bộ vẫn duy trì lịch hỗ trợ ngoài giờ. "Đây vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là trách nhiệm phục vụ nhân dân", một cán bộ đơn vị cho biết.

Công an phường mở 'giờ vàng' ban đêm hỗ trợ dân làm thủ tục online- Ảnh 2.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Nguyễn Thị Thu Phúc (P.Xuân Hương - Đà Lạt) cho biết trước đây mỗi lần làm thủ tục hành chính (TTHC) thường mất nhiều thời gian vì phải sắp xếp công việc cá nhân, nay cần làm thủ tục đăng ký xe, bà liên hệ Công an phường và được hướng dẫn chi tiết. "Điều tôi thấy quý là buổi tối vẫn có cán bộ trực hỗ trợ người dân", bà Phúc nói.

Công an phường mở 'giờ vàng' ban đêm hỗ trợ dân làm thủ tục online- Ảnh 3.

Nhiều người lớn tuổi hoặc không rành công nghệ được Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt hướng dẫn tận tình

ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, bà Trần Thị Hải Lý biết đến mô hình thông qua trang Facebook của Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt khi cần đăng ký tạm trú. "Tôi khá bất ngờ vì buổi tối vẫn được hỗ trợ rất nhanh. Cán bộ hướng dẫn đầy đủ giấy tờ cần chuẩn bị. Khi đến trụ sở công an hoàn tất thủ tục, hồ sơ đã đầy đủ nên được giải quyết nhanh hơn", bà Lý kể.

Công an phường mở 'giờ vàng' ban đêm hỗ trợ dân làm thủ tục online- Ảnh 4.

Thiếu tá Lưu Thị Hồng Trang (bên trái) tận tình hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Công an P. Xuân Hương - Đà Lạt, sau hơn 1 tháng triển khai, mô hình bước đầu nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn. Đây được xem là một trong những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải cách hành chính ở cơ sở.

Tin liên quan

Vụ hoa hậu Mexico bị trộm túi xách: Thưởng nóng Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt

Vụ hoa hậu Mexico bị trộm túi xách: Thưởng nóng Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt vì có thành tích truy xét, bắt nhanh nghi phạm trộm tài sản của hoa hậu Mexico.

Khám phá thêm chủ đề

Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt hỗ trợ dân Thủ tục online Đà Lạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận