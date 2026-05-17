Công an phường mở 'giờ vàng' ban đêm hỗ trợ dân làm thủ tục online

19 giờ, điện thoại hỗ trợ trực tuyến của Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt vẫn liên tục nhận cuộc gọi, tin nhắn từ người dân cần hướng dẫn thủ tục. Thượng tá Hồ Đại Dương, Trưởng công an P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết mô hình "Giờ vàng hỗ trợ online" được đơn vị triển khai từ ngày 6.4, trong khung giờ từ 19 - 21 giờ vào thứ hai đến thứ năm hằng tuần. "Ban ngày nhiều người phải đi làm, buôn bán, hoặc đi học nên rất khó sắp xếp thời gian đến cơ quan công an làm thủ tục. Vì vậy, công an phường bố trí cán bộ hỗ trợ vào ban đêm để người dân thuận tiện hơn", thượng tá Dương chia sẻ.

Cán bộ Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt trực “Giờ vàng hỗ trợ online” ẢNH: LÂM VIÊN

Không chỉ hỗ trợ qua điện thoại, cán bộ công an còn hướng dẫn người dân thông qua Zalo, Facebook, video call... để người dân có thể hoàn thiện các bước ngay tại nhà.

Ngoài thời gian hỗ trợ trực tuyến buổi tối, mỗi ngày đơn vị vẫn tiếp nhận khoảng 60 hồ sơ trực tiếp. Dù khối lượng công việc lớn, cán bộ vẫn duy trì lịch hỗ trợ ngoài giờ. "Đây vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là trách nhiệm phục vụ nhân dân", một cán bộ đơn vị cho biết.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Nguyễn Thị Thu Phúc (P.Xuân Hương - Đà Lạt) cho biết trước đây mỗi lần làm thủ tục hành chính (TTHC) thường mất nhiều thời gian vì phải sắp xếp công việc cá nhân, nay cần làm thủ tục đăng ký xe, bà liên hệ Công an phường và được hướng dẫn chi tiết. "Điều tôi thấy quý là buổi tối vẫn có cán bộ trực hỗ trợ người dân", bà Phúc nói.

Nhiều người lớn tuổi hoặc không rành công nghệ được Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt hướng dẫn tận tình ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, bà Trần Thị Hải Lý biết đến mô hình thông qua trang Facebook của Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt khi cần đăng ký tạm trú. "Tôi khá bất ngờ vì buổi tối vẫn được hỗ trợ rất nhanh. Cán bộ hướng dẫn đầy đủ giấy tờ cần chuẩn bị. Khi đến trụ sở công an hoàn tất thủ tục, hồ sơ đã đầy đủ nên được giải quyết nhanh hơn", bà Lý kể.

Thiếu tá Lưu Thị Hồng Trang (bên trái) tận tình hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Công an P. Xuân Hương - Đà Lạt, sau hơn 1 tháng triển khai, mô hình bước đầu nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn. Đây được xem là một trong những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải cách hành chính ở cơ sở.