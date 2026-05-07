Cử tri Đồng Nai mong gỡ khó dự án quy hoạch treo, cải cách hành chính

Ngày 7.5, tiếp xúc với Tổ đại biểu số 6 - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri phường Bình Phước mong gỡ khó các dự án quy hoạch treo, cải cách hành chính.

Tham dự có bà Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; bà Trương Thị Diệu Thúy, Ủy viên là đại biểu Quốc hội tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội; lãnh đạo sở, ngành thành phố Đồng Nai và các phòng, ban, đơn vị cùng gần 50 cử tri trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đoàn Văn Hưng (khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước) phản ánh tình trạng ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn tại khu vực ngã ba Hùng Vương do suối Tầm Vông chưa được nạo vét khiến rác, cát, đất bồi lắng làm tắc dòng chảy và đề nghị phường khẩn trương xử lý dứt điểm.

Ông Hưng cũng đề nghị cần xem xét dự án công viên trung tâm Đồng Xoài đã quy hoạch kéo dài nhiều năm nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Ngoài ra, ở dự án đường Tôn Đức Thắng nối dài, nhiều hộ dân đã hiến đất làm đường từ lâu nhưng nay muốn làm sổ đỏ cho phần diện tích đất còn lại thì gặp khó khăn, bởi việc tính giá đất đã tăng gấp 2, gấp 3 lần thời điểm người dân hiến đất, vượt quá khả năng kinh tế của nhiều người.

Cử tri kiến nghị sớm có hướng xử lý, gỡ khó cho các dự án quy hoạch lâu năm ở phường Bình Phước, cũng là địa bàn trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cử tri Nguyễn Thanh Lâm (khu phố Phú Cường, phường Bình Phước) cũng kiến nghị cải cách hành chính, chuyển đổi số cần liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan, ban ngành đồng bộ, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phải quay về lấy giấy tờ cũ khi hệ thống thay đổi.

Trong khi đó, cử tri Tạ Đức Quynh (khu phố Phú Cường) kiến nghị đối với các dự án quy hoạch treo nhiều năm trên địa bàn, nhà nước cần sớm triển khai, nếu không thực hiện thì phải xóa bỏ quy hoạch để người dân thoát cảnh muốn xây cất, sửa chữa nhà hay tặng cho, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vay vốn ngân hàng… rất khó khăn.

Khu vực quy hoạch công viên trung tâm Đồng Xoài ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Hoàng Thúy Vũ, Phó chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết đối với các dự án tồn đọng như làm đường giao thông, một số dự án quy hoạch lâu năm trên địa bàn, hiện tại, phường đang phối hợp các đơn vị liên quan xem xét giải quyết hoặc điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng dự án công viên trung tâm Đồng Xoài, UBND phường đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và nhà đầu tư tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đây là dự án kéo dài nhiều năm, địa phương cũng rất mong muốn sớm hoàn thành để phát triển đô thị.

Bà Hoàng Thúy Vũ, Phó chủ tịch UBND phường Bình Phước trả lời kiến nghị của cử tri ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với ý kiến đề nghị liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cấp chính quyền và ngành dọc, theo bà Vũ, việc này là nhu cầu cấp thiết, giúp cán bộ không phải đòi hỏi hồ sơ giấy và rút ngắn thời gian xác nhận thông tin (về hộ tịch, cư trú...).

"Phường đang triển khai thí điểm phần mềm quản lý tại 6 khu phố để thu thập dữ liệu dân cư. Tuy nhiên thực tế một số hộ dân còn e ngại việc lộ lọt thông tin cá nhân khi cung cấp dữ liệu. Chính quyền kêu gọi người dân đồng thuận để xây dựng mô hình phường thông minh", bà Vũ nói.

Bà Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai trả lời ý kiến cử tri ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Điểu Huỳnh Sang cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời đề nghị phường Bình Phước cần quan tâm, nắm chắc tình hình địa bàn, rạch ròi trong việc phân cấp quản lý dự án giữa cấp phường, khu vực và thành phố để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây thiệt thòi cho người dân.