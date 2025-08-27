Ghi nhận tại phường Thái Hòa, mặc dù vào chiều muộn cùng ngày, hầu hết các khu vực vẫn còn khô ráo, nhưng chỉ đến gần nửa đêm, nước đã ngập vào tận nhà của nhiều hộ dân ở các khu vực trũng thấp.

Nước lên nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Nhiều gia đình phải nhanh chóng kê cao đồ đạc và đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời để bảo vệ tài sản. Một số hộ dân, khi nước ngập quá nửa nhà, đành phải gom đồ đạc thiết yếu, chạy lên các tuyến đường nhựa trên cao, dựng tạm lán để tránh lụt.

Công an phường ở Nghệ An xuyên đêm đi chạy lụt giúp dân: 'Cả ngày mưa nhỏ nhưng nước lên nhanh'

Để hỗ trợ người dân trong lúc khẩn cấp, thiếu tá Nguyễn Xuân Chung, trưởng công an phường Thái Hòa, đã dẫn đầu đoàn cán bộ công an phường cùng người dân trong khu vực đi đến các khu vực ngập lụt kê cao đồ đạc giúp người dân, tránh thiệt hại tối đa do nước lũ và hướng dẫn người dân ở những khu vực có khả năng ngập sâu hơn sơ tán đến nơi an toàn.

Đến rạng sáng ngày 27.8, khu vực phường Thái Hòa tiếp tục có mưa lớn, khiến tình hình chạy lụt của người dân thêm phần vất vả. Nước tiếp tục dâng lên, và nguy cơ ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn, chủ yếu do nước đổ về từ thượng nguồn cùng với mưa to.

Đoàn công an phường Thái Hòa kê đồ đạc lên cao giúp dân ẢNH: HOÀNG THIÊN

Lán tạm của một hộ dân có nhà bị ngập ẢNH: HOÀNG THIÊN

Theo cảnh báo từ cơ quan khí tượng, từ ngày 26.8 đến 28.8, trên sông Thao, sông Thương có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn, cùng với đó, lũ trên sông Hoàng Long, sông Lục Nam, các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ tiếp tục dâng cao. Mực nước đỉnh lũ ở thượng nguồn sông Cả có thể lên mức BĐ2 - BĐ3, có nơi vượt qua BĐ3. Điều này khiến các khu vực trũng thấp ven sông, khu đô thị và các vùng tập trung dân cư phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt cao. Các khu vực vùng núi còn đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.