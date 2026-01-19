Công an phường Xuân Hòa ký kết xây dựng Trường THCS Colette an ninh trật tự

Sáng 19.1, Công an phường Xuân Hòa phối hợp Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, Đoàn thanh niên phường Xuân Hòa tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền cho học sinh các kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm học đường, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tác động của ma túy tại Trường THCS Colette.



Buổi tuyên truyền diễn ra sáng 19.1 ẢNH: T.L

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT tập trung phổ biến các lỗi vi phạm an toàn giao thông mà học sinh THCS thường mắc phải như: không đội mũ bảo hiểm đúng quy định, chở quá số người, dàn hàng ngang, lạng lách, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy…

Đồng thời, CSGT thông tin những quy định pháp luật cơ bản, mức xử phạt và nhấn mạnh trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông từ sớm.

Báo cáo viên cũng thông tin về mức phạt và các hình thức xử lý để đưa ra những lời khuyên, cảnh báo đến các em học sinh tham gia chuyên đề.

Đại diện Công an phường Xuân Hòa và Phòng CSGT tại buổi tuyên truyền ẢNH: T.L

Trung tá Trần Văn Lơ, Phó trưởng Công an phường Xuân Hòa, chia sẻ: "Chương trình sẽ giúp cho các em học sinh nâng cao kỹ năng nhận thức và hiểu biết pháp luật, tránh tình trạng vì thiếu kiến thức mà các em phải vi phạm, gây ảnh hưởng đến tương lai của các em cũng như nhà trường và gia đình".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ huy Công an phường Xuân Hòa và Ban Giám hiệu Trường THCS Colette đã ký kết kế hoạch triển khai mô hình "Trường học an toàn về an ninh trật tự" năm 2026.

Công an phường Xuân Hòa và Trường THCS Colette ký triển khai mô hình "Trường học an toàn về an ninh trật tự" năm 2026 ẢNH: T.L

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền pháp luật cho học sinh; phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kịp thời trao đổi, xử lý các tình huống phát sinh.

Đại diện Trường THCS Colette cho rằng, chuyên đề này rất bổ ích giúp cho các em học sinh nâng cao hiểu biết về pháp luật. Đồng thời, phía nhà trường đề nghị tất cả cán bộ, công nhân viên của trường, phụ huynh, học sinh cùng nhau thực hiện nội dung đã ký kết, chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật.