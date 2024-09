Công an Q.Bình Tân tìm người trong vụ án cho vay nặng lãi

Liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi này, Công an Q.Bình Tân đã chuyển hồ sơ và những người liên quan cho Công an H.Đức Hòa và H.Bến Lức (Long An) để xử lý theo quy định.



Những người này gồm: Vũ Đình Quân (27 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) và Vũ Thanh Hà (21 tuổi, quê Hải Phòng), Phạm Anh Tú (29 tuổi), Phạm Hồng Vương (20 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng).

Trước đó, rạng sáng 27.3, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng Công an P.An Lạc A kiểm tra hành chính căn hộ tại một chung cư, phát hiện 9 người có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi.

Khám xét tại căn hộ này, công an thu giữ nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay, sổ sách thu tiền góp, trả tiền góp hằng ngày cùng các giấy tờ liên quan.

Khai thác nhanh, Sơn, Hà, Quân, Vương, Tú khai, cho nhiều người vay nặng lãi từ 2 triệu đồng trở lên, lãi suất 20%/tháng, thời hạn 24 ngày. Tùy số tiền vay mà nhóm này sẽ thu tiền góp gồm cả gốc và lãi mỗi ngày. Người vay còn bị thu phí dịch vụ 5% -10% trên mỗi hồ sơ vay.

Nhóm này phân chia địa bàn để hoạt động. Cụ thể, Sơn cho vay ở Q.Bình Tân; Quân, Hà cho vay ở H.Bến Lức; Tú, Vương cho vay ở H.Đức Hòa, tỉnh Long An. Hằng ngày, chúng cho rải tờ rơi, quảng cáo trên đường… Khi có người liên hệ thì có bộ phận tiếp nhận thông tin, đưa cho người phụ trách địa bàn để kiểm tra, thẩm định rồi mới giải ngân tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có nhiều người từng vay tiền góp của Sơn. Để phục vụ điều tra, Công an Q.Bình Tân phát thông báo yêu cầu những người từng vay tiền lãi suất cao của Sơn đến Công an Q.Bình Tân để phối hợp xử lý.