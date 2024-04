Công an Q.Bình Tân tìm thân nhân thi thể được phát hiện dưới kênh nước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 2.4, trong lúc đi tập thể dục, người dân phát hiện một thi thể người nằm úp, trôi lềnh bềnh dưới kênh ở đường Kênh Nước Đen. Khu vực phát hiện thi thể người là đoạn đường vắng qua Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM). Sáng cùng ngày, vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ tụ tập hai bên bờ kênh theo dõi.

Đoạn kênh ở đường Kênh Nước Đen, nơi phát hiện thi thể người TRẦN KHA

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân đến nơi giữ an ninh trật tự, yêu cầu người dân không tụ tập, di chuyển ra xa khu vực này.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận người tử vong là nam giới, khoảng 35 đến 40 tuổi. Người này mặc quần jeans màu đen, áo thun đen có dòng chữ "no guts no glory", mang dép có hình ngôi sao và chữ "super". Trên người đàn ông tử vong không có giấy tờ tùy thân, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Lực lượng chức năng điều xe cẩu đến để đưa thi thể người đàn ông dưới kênh lên bờ TRẦN KHA

Trưa cùng ngày, thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để điều tra làm rõ nguyên nhân. Với đặc điểm nhận dạng như trên, công an thông báo ai là người thân của người đàn ông này liên hệ Công an Q.Bình Tân để phối hợp giải quyết.