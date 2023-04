Công an Quảng Nam nói gì về việc chưa khởi tố vụ tai nạn khiến 10 người tử vong?

Đang cẩn thận điều tra, xác minh

Chiều 4.4, tại buổi họp báo thông báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2023 do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi vì sao chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương ở H.Núi Thành (Quảng Nam).

Trả lời về vấn đề này, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên khi xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xử lý, điều tra. Và Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành đã vào cuộc.

Cũng theo thượng tá Xuyên, quá trình điều tra, Công an H.Núi Thành xác định lỗi chính thuộc về tài xế (đã tử vong) nên theo quy định pháp luật, cơ quan tố tụng có thể xem xét không khởi tố vụ án. "Tuy nhiên, do đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không thể kết luận vội vàng mà phải tiếp tục điều tra để có kết luận chính thức cho đúng người, đúng tội, đúng sai phạm nếu có, nên trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm các dấu hiệu sai phạm của những người có liên quan đến mức khởi tố thì cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án”, thượng tá Xuyên cho biết.

Thượng tá Hà Thế Xuyên thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người tử vong MẠNH CƯỜNG

"Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và có thể có liên quan đến chủ xe, tuyến đường lưu thông nên Công an H.Núi Thành đang rất cẩn thận để xác minh, điều tra, làm rõ thêm", thượng tá Xuyên nói thêm.

Xử lý cán bộ nếu để xảy ra tai nạn giao thông

Theo thượng tá Xuyên, hiện nay tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp về mặt nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt lực lượng CSGT cũng đã tuần tra, hướng dẫn 24/24 sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

"Hiện nay, Giám đốc Công an tỉnh đang xử lý rất quyết liệt về công tác cán bộ, những ai để xảy ra vi phạm tai nạn giao thông đều bị xử lý tùy theo mức độ. Tôi nói điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra ở H.Núi Thành hoặc Công an tỉnh để vụ việc ấy xảy ra thì Giám đốc Công an tỉnh sẽ xin ý kiến từ Bộ Công an luân chuyển Trưởng công an huyện, Trưởng phòng CSGT. Ngoài ra, đối với các cá nhân liên quan đến quản lý tuyến đường tuần tra kiểm soát như đội trưởng, đội phó, cán bộ thì sẽ họp và tùy theo mức độ, tính chất để xử lý kỷ luật theo quy định của ngành", thượng tá Xuyên nói.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người tử vong MẠNH CƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 3 giờ 41 ngày 14.2, ô tô 16 chỗ BS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam - bắc.

Khi đến ngã tư thuộc địa phận xã Tam Hiệp (H.Núi Thành), xe này va chạm với xe container BS 92H - 004.33 kéo theo rơ moóc BS 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng QL1 xuống cảng Kỳ Hà. Hậu quả, 10 người tử vong (trong đó có tài xế) và 11 người bị thương nặng.