Công an Quảng Ngãi xác minh vụ ô tô tông cô gái đi xe máy rồi bỏ chạy

Chiều 15.11, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy. Vụ việc khiến cô gái đi trên xe máy lộn nhào trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, anh B.V.N (36 tuổi, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã gửi đơn trình báo công an, đề nghị điều tra vụ tai nạn giao thông liên quan đến vợ mình là chị C.T.T.L (30 tuổi). Vụ việc xảy ra vào chiều 13.11, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Thọ Phong (Quảng Ngãi).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, thời điểm xảy ra tai nạn, một ô tô 5 chỗ màu trắng đã tông mạnh vào xe máy từ phía sau. Xe máy do chị L. điều khiển.

Cú va chạm khiến chị L. bị hất văng khỏi xe, ngã mạnh xuống mặt đường; chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn dài, ma sát với mặt đường tóe lửa.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe ô tô không dừng lại xử lý vụ việc mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Chị L. bị thương và được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh N. cho biết vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh vùng đầu, cơ thể xây xát và tinh thần hoảng loạn. Hiện chị L. vẫn còn đau đầu, chóng mặt nên đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng (Quảng Ngãi).

"Tình huống va chạm vô cùng nguy hiểm, vợ tôi may mắn thoát chết. Tôi rất bức xúc trước việc tài xế ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn nên đã làm đơn trình báo công an", anh N. nói.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.