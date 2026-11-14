Người vợ U.80 cõng chồng bại liệt chạy lũ trong đêm bên sông Vệ ở Quảng Ngãi

Những ngày qua, tình trạng sạt lở bờ sông tại khu vực cửa Lở, đoạn sông Vệ chảy qua thôn Tân Mỹ (xã An Phú, Quảng Ngãi) diễn biến hết sức nghiêm trọng. Dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về trong đêm 10 và rạng sáng 11.11 đã khoét sâu vào bờ, cuốn phăng một dải đất rộng khoảng 50 m, kéo theo nhiều cây dừa, cây phi lao và các loại cây trồng lâu năm của người dân.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 13.11, mặc dù nước lũ đã rút nhưng dòng sông Vệ vẫn chảy mạnh ra cửa biển. Sóng liên tục đánh vào phần bờ đất đã bị khoét sâu, khiến tình trạng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại.

Không chỉ nuốt chửng đất, nước lũ còn cuốn trôi ghe thuyền, ngư cụ đánh bắt thủy sản. Trước tình hình nguy cấp, một hộ dân ở gần bờ sông trong đêm đã cõng chồng bị bại liệt để chạy lũ thoát thân.

Sạt lở bờ sông Vệ tại khu vực cửa Lở chảy qua thôn Tân Mỹ (xã An Phú, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Giật mình… bởi tiếng đất sạt, cây đổ

Ngồi trước căn nhà nhìn ra phía bờ sông vừa bị sạt lở, bà Trần Thị Đù (74 tuổi, ở thôn Tân Mỹ, xã An Phú) không giấu được nỗi xót xa khi nhắc đến những gì gia đình vừa trải qua.

Bà Trần Thị Đù ngồi trước nhà nhìn ra bờ sông vừa bị sạt lở ẢNH: HẢI PHONG

Trận lũ trong đêm 10 và rạng sáng 11.11 đã cuốn trôi hàng dừa được gia đình bà trồng cách đây khoảng 15 năm. Chiếc ghe đánh cá cùng bộ ngư cụ, phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình, cũng bị dòng nước dữ cuốn mất.

Đau lòng hơn, trong thời khắc nguy hiểm nhất, bà Đù phải một mình cõng người chồng 76 tuổi bị bại liệt chạy sang nhà hàng xóm để tránh lũ.

Bà Trần Thị Đù vừa kể vừa rơi nước mắt ẢNH: HẢI PHONG

Bà Đù kể, đêm đó, khi hai vợ chồng đang ngủ thì bất ngờ giật mình bởi những tiếng đất sạt, cây đổ liên tiếp vang lên ngoài bờ sông. Bước ra khỏi nhà, bà bàng hoàng chứng kiến hàng dừa lâu năm bật gốc, đổ nghiêng rồi trôi tuột theo dòng nước lũ.

Tiếng đất đá đổ xuống sông mỗi lúc một lớn, nước dâng nhanh khiến bà không kịp thu dọn tài sản. Trong tình thế cấp bách, bà chỉ kịp hô hoán hàng xóm rồi cõng chồng chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

"Nước lũ về trong đêm gây xói lở dữ dội, hàng dừa trồng cách nhà tôi khoảng 50 m bị nước cuốn trôi. Bây giờ lũ rút rồi nhưng nước sông vẫn còn chảy mạnh, đất tiếp tục sạt lở, chỉ còn cách nhà từ 10 - 20 mét", bà Đù nghẹn ngào.

Sạt lở đe dọa nhà của bà Trần Thị Đù ẢNH: HẢI PHONG

Ngay chiều hôm trước, bà vẫn còn kéo rớ đánh cá như thường lệ. Không ngờ chỉ vài giờ sau, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về cuồn cuộn, cuốn đi tài sản tích góp nhiều năm của gia đình.

Gần 20 năm sinh sống tại khu vực này, bà Đù cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh bờ sông bị xói lở dữ dội đến vậy. Hiện mất đi chiếc ghe và cái rớ, gia đình bà cũng mất luôn nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống.

Lũ đầu mùa, bờ sông bị sạt 50 m

Không riêng gia đình bà Đù, nhiều hộ dân sinh sống, sản xuất ven khu vực cửa Lở cũng đang đứng ngồi không yên trước tình trạng sạt lở ngày càng ăn sâu vào đất liền.

Bãi bồi bên cửa Lở bị dòng nước dữ khoét sâu, cuốn trôi đất ẢNH: HẢI PHONG

Anh Trần Minh Duy Em (37 tuổi, ở thôn Tân Mỹ) cho hay khu vực cửa Lở vốn thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ, nhưng mức độ xói lở trong đợt lũ vừa qua nghiêm trọng hơn hẳn những năm trước.

"Mấy năm lũ liên tục mà bờ sông chỉ sạt lở một ít. Năm nay, mới có đợt lũ đầu tiên mà xói lở vào bờ tận 50 mét. Hàng dừa mấy chục cây bị trôi hết, nếu có lũ nữa thì mấy cái chòi để ngư cụ của chúng tôi chắc cũng không còn", anh Duy Em lo lắng.

Đất bị sạt, cây phi lao nằm trơ gốc ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 13.11, khu vực mép sông Vệ, nhiều cây dừa, phi lao bị bật gốc, nằm chênh vênh bên bờ, chỉ chực đổ xuống dòng nước. Một số cây phi lao dù thân vẫn còn nguyên nhưng bộ rễ đã trơ trọi, phần gốc bị khoét rỗng, thân cây nằm nghiêng dưới dòng nước đục ngầu.

Hàng dừa nhà bà Đù trồng 15 năm giờ chỉ còn vài cây ẢNH: HẢI PHONG

Những mảng đất lớn tiếp tục bị dòng nước cuốn đi. Với dòng chảy mạnh cùng sóng đánh liên tục, nguy cơ sạt lở mở rộng vẫn hiện hữu.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng xã An Phú đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân đi vào khu vực nguy hiểm nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Dân quân xã An Phú giăng dây cảnh báo nguy hiểm ẢNH: HẢI PHONG

Ông Đặng Thành Truân, cán bộ dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã An Phú, cho biết lực lượng dân quân tự vệ được bố trí túc trực tại khu vực cửa Lở 24/24 giờ để theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy quân sự xã. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở, ngăn người dân đến gần những vị trí có nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm an toàn tính mạng.

Chính quyền lên phương án ứng phó, kiến nghị xây kè

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết khu vực cửa Lở bị sạt lở rất nặng tỏng đợt mưa lũ vừa qua, hiện mép nước chỉ còn cách một số nhà tạm và nơi người dân cất giữ ngư cụ khoảng 20 m.

Khu vực bị ảnh hưởng hiện có 2 căn nhà, tuy nhiên đây chỉ là nhà tạm phục vụ hoạt động đánh bắt, cất giữ ngư cụ của người dân. Khu dân cư tập trung cách bờ sông khoảng 500 m.

Khu vực cửa Lở bị (xã An Phú) bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 100 m ẢNH: HẢI PHONG

"Chúng tôi đã bố trí lực lượng túc trực tại đây để theo dõi tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu sạt lở diễn biến phức tạp. Về lâu dài, chính quyền địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè để bảo vệ bờ sông, hạn chế tình trạng xói lở", ông Xôn nói.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên phải), kiểm tra sạt lở tại xã An Phú ẢNH: G.N

Trước diễn biến sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cửa Lở, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến sạt lở, khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và kiểm soát hoạt động tàu thuyền, không để người dân tiếp cận các vị trí nguy hiểm; chủ động xây dựng phương án ứng phó, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.