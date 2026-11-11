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    Thả bạn xuống sông sau tai nạn giao thông

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan
    Một nam thanh niên ở Nghệ An mất tích trên đường đến trường. Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới sông sau 2 ngày tìm kiếm. Người bạn đi cùng khai nhận do hoảng loạn nên đã thả nạn nhân xuống sông sau khi xảy ra tai nạn giao thông.

    Ngày 11.11, thông tin từ chính quyền xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên H.X.Q (18 tuổi, ngụ P.Quỳnh Mai, Nghệ An), sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm dưới sông.

    Trước đó, Q. và N.H.Q.T (19 tuổi, ngụ P.Quỳnh Mai) cùng học tại một trường cao đẳng nghề ở TP.Vinh cũ. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cả hai về quê thăm gia đình.

    Nam thanh niên ném bạn xuống sông sau tai nạn giao thông - Ảnh 1.

    Người dân theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân T.

    ẢNH: QUÂN DŨNG

    Rạng sáng 9.11, trước khi trở lại trường, 2 người rủ nhau đi uống rượu. Khoảng 4 giờ cùng ngày, T. điều khiển xe máy theo đường ven biển, chở Q. đến trường.

    Khi đi qua một cây cầu thuộc địa phận xã Hải Châu (Nghệ An), Q. ngồi phía sau bất ngờ bị ngã, đầu va vào lan can cầu dẫn đến bất tỉnh.

    Do đường vắng, không thể liên hệ nhờ người hỗ trợ, T. vừa ôm bạn vừa điều khiển xe máy đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến cầu Lạch Vạn, đoạn qua xã Diễn Châu, T. phát hiện Q. đã ngừng thở nên hoảng loạn và thả bạn xuống sông.

    Nam thanh niên ném bạn xuống sông sau tai nạn giao thông - Ảnh 2.

    Lực lượng cứu hộ tình nguyện tìm kiếm nạn nhân

    ẢNH: QUÂN DŨNG

    Từ lời khai của T., lực lượng chức năng xác định vị trí xảy ra tai nạn cách cầu Lạch Vạn hơn 3 km về phía bắc, đồng thời tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Sau 2 ngày, thi thể Q. được lực lượng chức năng tìm thấy.

    Chính quyền địa phương cho biết, sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

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    xã Diễn Châu cầu Lạch Vạn Nghệ An tai nạn

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