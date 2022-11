Công an ra quân ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Ngăn chặn đua xe trên đèo Hải Vân

Sau thời gian ngắn ra quân thực hiện nhiệm vụ theo phương án chống đua xe trái phép, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, ngày 30.11, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát đã ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên đèo Hải Vân (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Theo đó, thời gian gần đây các thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế, tháo hệ thống hãm phanh chạy trên đèo Hải Vân với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô inh ỏi… gây nguy hiểm cho người đi đường. Đáng chú ý, các thanh thiếu niên này tụ tập thành từng nhóm từ 5-7 phương tiện để chinh phục đèo Hải Vân tìm cảm giác mạnh.

Nắm được tình hình, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường ngăn chặn, kịp thời xử lý. Qua làm việc với các quái xế, CSGT xác định đã phần những thanh thiếu niên quê Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và một số ít quê TP.Đà Nẵng.

Sau khi phát hiện phương tiện độ chế, được các “quái xế” chạy với tốc độ cao trên đèo Hải Vân, lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng phương tiện, tạm giữ phương tiện.

Tại cơ quan công an, các "quái xế" thừa nhận lỗi vi phạm, bị xử lý nghiêm theo quy định và cam kết sẽ không tái phạm.

Tăng cường quản lý, giám sát thiếu niên “chưa ngoan”

Mới đây, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TT ATGT), trật tự đô thị (TTĐT), phương án chống đua xe trái phép trong Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm như bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn.

Hội nghị cũng ban hành dự thảo phương án chống đua xe trái phép do Công an TP.Đà Nẵng xây dựng. Trong đó, giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo nhiều lực lượng cùng tham gia thực hiện phương án chống đua xe như: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng 911… tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường phố, tập trung ở các tuyến “nóng” như đèo Hải Vân (Q.Liên Chiểu), ven biển và vùng giáp ranh với tỉnh khác.





Trong đó, tập trung tuyên truyền, xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô thay đổi kết cấu, không có biển số, nẹt pô, lạng lách… Công an cũng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bao gồm cả lực lượng hóa trang, mật phục và lực lượng công khai.

Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho rằng để ngăn chặn tình đua xe trái phép cần lấy phòng ngừa làm chính. Trong đó công tác điều tra cơ bản, nắm, quản lý số thanh thiếu niên “chưa ngoan” là biện pháp quan trọng. Bên cạnh đó là tuyên truyền, phối hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục, răn đe.

Để ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe độ chế đua xe trái phép, Đại tá Trần Phòng yêu cầu toàn lực lượng CSGT và các lực lượng khác triển khai toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo kéo giảm tai nạn giao thông, không để tình trạng tổ chức đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra.

“Cần xác định rõ đối tượng tham gia đua xe trái phép là thanh thiếu niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế để quản lý, tuyên truyền cho tốt. Công tác tuyên truyền cũng cần được thực hiện phù hợp với từng lứa tuổi, thành phần và bằng nhiều biện pháp đa dạng, trực quan”, Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.