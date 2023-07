Công an tạm giữ nghi phạm đột nhập tiệm điện thoại lấy tài sản ở TP.HCM

Ngày 25.7, Công an Q.12 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Phan Trọng Chinh (32 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú Q.12) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Chinh là nghi phạm đã đột nhập vào tiệm điện thoại trên đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc) lấy đi nhiều tài sản.

Phan Trọng Chinh tại trụ sở công an C.T.V

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, Anh Đ.M.T (44 tuổi, quê Ninh Thuận) cho biết, vợ chồng anh thuê căn nhà trên đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12) để mở tiệm sửa chữa, mua bán điện thoại. Sáng 20.7, chủ nhà gọi điện cho anh T. báo có người đột nhập vào tiệm

Tạm giữ nghi can trộm điện thoại ‘bỏ dép chạy lấy người’

Anh T. đến nơi, phát hiện nhiều điện thoại và phụ kiện bị mất. Trên bãi đất trống phía sau nhà, anh T. và người dân phát hiện một đôi dép và dụng cụ mở ốc vít.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, lúc 4 giờ 18 cùng ngày, có người đàn ông đột nhập vào tiệm điện thoại từ trên gác xuống. Người này lục tìm tài sản, bỏ vào ba lô rồi theo lối cũ thoát ra ngoài.

Bà V., chủ cho thuê nhà, cho biết gia đình bà ở ngay phía sau tiệm điện thoại. Thời điểm này, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng động trên mái tôn. Đi kiểm tra, thấy 2 chiếc điện thoại ở khu vực phía dưới giếng trời, nghi trộm đột nhập lấy tài sản làm rơi lại nên bà V. gọi báo anh T.

Nạn nhân đã trình báo công an. Anh T. cho biết tài sản bị mất trộm gồm hơn 25 chiếc điện thoại, cùng nhiều phụ kiện, tổng thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an Q.12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.Thạnh Lộc nhanh chóng điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Chinh là nghi phạm gây ra vụ trộm trên nên tiến hành truy bắt.

Sáng 25.7, công an ập vào một phòng trọ trên địa bàn khu phố 3A, P.Thạnh Lộc bắt Chinh. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 14 điện thoại là tang vật liên quan. Chinh khai nghiện ma túy, đã đột nhập vào tiệm điện thoại lấy đi số tài sản lớn mang về nhà trọ và đã tẩu tán khoảng 7 chiếc điện thoại.

Trước đó 2 ngày, Chinh giả vờ vào sửa điện thoại để quan sát, chờ cơ hội ra tay. Vụ việc cũng được camera an ninh ghi lại. Công an cũng phát hiện kịp thời việc người thân của người này mang 2 điện thoại đi bán. Hiện vụ việc mất trộm tài sản tại tiệm điện thoại trên đường Hà Huy Giáp (Q.12), công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.