Cô gái bị cướp giật điện thoại ngã xe máy khi chờ mua vịt quay

Ngày 14.7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip vụ cướp giật điện thoại hết sức manh động gây ngã xe cô gái.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Camera ghi lại cô gái bị giật điện thoại CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh trong clip, khi đó, cô gái dừng xe máy sát lề đường. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy ngang qua, thấy cô gái ngồi trên xe bấm điện thoại liền cho xe vòng lại, giật điện thoại trên tay nạn nhân.

Xe máy cô gái ngã ra đường, nạn nhân chạy bộ đuổi theo kẻ cướp giật, vừa tri hô nhưng không kịp. Sự việc xảy ra quá nhanh những người đứng gần đó cũng không kịp phản ứng hỗ trợ cô gái.

Trưa 14.7, chị N. (28 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cho biết, cô gái bị giật điện thoại trong clip khoảng 20 tuổi, là sinh viên.

Gần 20 giờ ngày 12.7, cô gái này chạy xe máy đến dừng trước quán chị N. mua vịt quay.

Khu vực xảy ra vụ cướp giật điện thoại NGỌC ANH

Trong lúc chờ chị N. chặt vịt, cô gái ngồi trên xe và bị kẻ cướp giật mất điện thoại. Ngã xe nhưng cô gái may mắn không bị thương, tuy nhiên tinh thần rất hoảng sợ. Cô gái sau đó lấy trong ba lô một chiếc điện thoại khác gọi báo cho người nhà và rời đi.

Tiếp nhận thông tin từ chúng tôi, đại diện Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết, sẽ cử người xuống hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Vị này cho hay khi xảy ra trộm, cướp giật tài sản người dân hãy đến công an trình báo để xử lý nhằm ổn định an ninh trật tự địa bàn.