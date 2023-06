TP.HCM: Bắt nghi phạm giật điện thoại bé gái 14 tuổi

Vào lúc 8 giờ ngày 15.6, N.L.T.V (14 tuổi, quê Bến Tre) đến Công an xã Vĩnh Lộc A trình báo, khoảng 12 giờ cùng ngày (15.6), V. cầm điện thoại di động đi bộ trên đường bê tông thuộc tổ 6, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A. Lúc này, V. bị một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, chạy xe máy màu trắng áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Phúc tại trụ sở công an CÔNG AN CUNG CẤP

Công an xã Vĩnh Lộc A tiếp nhận tố giác, kết hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an H.Bình Chánh và Đội 3, Phòng PC02 Công an TP.HCM truy xét nghi phạm.

Qua truy xét, công an nghi vấn Nguyễn Hoàng Phúc (28 tuổi, thường trú xã Vĩnh Lộc A) là nghi phạm giật điện thoại nên mời về làm rõ.

Tại trụ sở công an, Phúc khai nhận khoảng ngày 10.6, Phúc mua áo khoác, nón của xe công nghệ và cất tại khu nghĩa địa thuộc ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A để chuẩn bị đi cướp giật tài sản.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 13.6, Phúc không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường để bán lấy tiền tiêu xài. Phúc chạy xe máy từ nhà tại tổ 6, ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A chạy đến khu nghĩa địa thuộc ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A.

Sau khi thay biển số giả, mặc áo, đội nón xe ôm công nghệ vào, Phúc chạy xe rảo quanh các tuyến đường tìm "con mồi". Khi đến khu vực thuộc tổ 6, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, Phúc giật điện thoại của V. rồi bỏ chạy. Chạy được một đoạn, Phúc quẹo cua thì đụng xe vào người đi đường té ngã, Phúc dựng xe lên tiếp tục bỏ trốn.

Phúc quay trở lại khu nghĩa địa thay đổi biển số xe, cởi bỏ áo, nón xe công nghệ rồi về nhà. Điện thoại lấy được Phúc đem bán với giá 400.000 đồng.

Theo công an, năm 2014, Phúc bị Công an Long An bắt về tội "cướp giật tài sản", TAND tỉnh Long An xử 3 năm 4 tháng tù. Năm 2019, Nguyễn Hoàng Phúc bị Công an H.Bình Chánh bắt về tội "cướp giật tài sản", bị TAND H.Bình Chánh xử 4 năm tù giam.