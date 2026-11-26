UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) vừa phối hợp công an phường và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trấn Biên tổ chức buổi tập huấn "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" cho 320 người dân đến từ 16 khu phố.

Tham dự có ông Vũ Đình Vĩnh, Phó trưởng phòng 3, Cục CSGT (Bộ Công an); đại diện Phòng CSGT (Công an thành phố Đồng Nai), Công an phường Trấn Biên và ông Trần Hồng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH BVOT Group, đơn vị phụ trách bài kiểm tra trên điện thoại di động và phân tích dữ liệu thống kê.

Cán bộ công an phường Trấn Biên hướng dẫn người dân tư thế ngồi lái, cách cầm lái và quan sát gương chiếu hậu trước khi thực hành trên sa hình ẢNH: BTC

Sau phần lý thuyết, người dân thực hành lái xe trên sa hình tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Bửu Long với bài sát hạch 11 tình huống. Tại phần thực hành, cán bộ hướng dẫn chú trọng kiểm tra 4 kỹ năng: quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn và làm chủ tốc độ; lỗi của từng người được chỉ ra và sửa ngay tại chỗ.

Buổi tập huấn diễn ra trong ngày 21.11, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn của người dân, hướng tới kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Mỗi học viên sẽ là một tuyên truyền viên lan tỏa thông điệp an toàn giao thông đến gia đình và khu phố.

Tại Hội trường Đảng ủy phường Trấn Biên (số 75 Hưng Đạo Vương, phường Trấn Biên), cán bộ công an phường phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Người dân được trang bị kiến thức nhận diện tình huống nguy hiểm, "điểm mù" của xe tải, xe container, cách xử lý khi trời mưa, đường trơn, qua giao lộ; kiểm tra xe trước khi xuất phát và bảo dưỡng định kỳ các bộ phận như lốp, bình ắc quy, đèn, phanh và gương chiếu hậu.

Các cán bộ công an cũng giới thiệu tính năng và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeTraffic của Cục CSGT giúp tra cứu thông tin vi phạm (phạt nguội), phản ánh vi phạm, sự cố giao thông và gửi yêu cầu hỗ trợ khi cần.

Chuyên viên dữ liệu hướng dẫn người dân tham gia bài kiểm tra pháp luật về an toàn giao thông trên điện thoại di động ẢNH: BTC

Người dân trực tiếp làm bài kiểm tra trên thiết bị di động theo nội dung chuyên môn do Phòng 3, Cục CSGT tổng hợp và Công ty TNHH BVOT Group triển khai công nghệ.

Kết thúc bài kiểm tra, 10 người đạt kết quả cao nhất được ban tổ chức trao thưởng và động viên, khích lệ tinh thần học tập, chấp hành pháp luật giao thông.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng 10 người dân đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra kiến thức pháp luật về an toàn giao thông trên điện thoại di động ẢNH: BTC

Chương trình thực hiện Kế hoạch số 4898/KH-C08-P3 ngày 6.8.2026 của Cục CSGT về phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy; Kế hoạch số 6081/KH-C08-P3 ngày 19.9.2026 của Cục CSGT về xây dựng mô hình "Phường an toàn giao thông" tại phường Trấn Biên và phường Tân Hiệp (Đồng Nai); Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 8.9.2026 của UBND thành phố Đồng Nai và Kế hoạch số 403/KH-UBND của UBND phường Trấn Biên.