Sáng 24.11, không khí vùng cao trở nên rộn ràng tại xóm Bản Gải (xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng) với chương trình "Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà". Sự kiện do UBND 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường phối hợp tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An (áo đen hàng trên) và lãnh đạo tỉnh cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh (xã Cần Yên) hướng về đèo Khau Cốc Chà (xã Xuân Trường) ẢNH: H.H

Điểm nhấn thu hút sự chú ý của người dân và du khách là hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An trực tiếp cầm lái xe máy hòa vào đoàn trải nghiệm. Cùng hơn 200 xe máy gắn cờ Tổ quốc của khoảng 300 thành viên, đoàn xe nối dài tạo nên dải sắc đỏ rực rỡ giữa núi rừng Đông Bắc.

Chia sẻ trước giờ xuất phát, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh sức hút của 2 cung đèo không chỉ nằm ở thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn ở bản sắc văn hóa và tình người ấm áp nơi vùng cao.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kỳ vọng hoạt động kết nối này sẽ thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn di sản, tạo sinh kế bền vững để người dân thực sự làm chủ và hưởng lợi từ du lịch ngay trên mảnh đất quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu phát động hành trình chinh phục hai đèo ẢNH: H.H.

Xuất phát từ đèo Nà Tềnh (xã Cần Yên) với những khúc cua mềm mại giữa mây ngàn, đoàn vượt gần 30 km để chinh phục Khau Cốc Chà (xã Xuân Trường) - cung đèo trứ danh với 15 tầng dốc dựng đứng xếp chồng lên nhau. Hành trình mang thông điệp "5 xã đoàn kết - 2 cung đèo - 1 niềm tự hào", mở ra góc nhìn sống động về vẻ đẹp nguyên sơ đầy cuốn hút của non nước Cao Bằng.