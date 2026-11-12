Quay video khi du lịch Cao Bằng, cô gái được chủ tịch tỉnh gửi thư cảm ơn

Một lá thư không ngờ tới sau chuyến du lịch Cao Bằng

Chị Mai kể không ngờ những video mình đăng tải trên Facebook lại có ngày nhận được sự quan tâm của lãnh đạo một địa phương. Càng bất ngờ hơn khi người trực tiếp gửi lời cảm ơn là ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

"Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn của người tự giới thiệu là Chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, do tin nhắn nằm trong mục chờ, tôi không để ý. Đến tối hôm sau, khi người này tiếp tục liên hệ, tôi mới bắt đầu trò chuyện", chị Mai nhớ lại.

Thư cảm ơn mà Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi cho chị Vũ Thị Mai ẢNH: CHỊ MAI CUNG CẤP

"Anh ấy nói Chủ tịch tỉnh có xem những video của tôi về Cao Bằng, thấy rất đẹp và muốn gửi thư cảm ơn. Quả thật, lúc đầu tôi không tin. Bây giờ trên mạng có nhiều chuyện giả mạo, lừa đảo nên tôi còn nghĩ người ta đang trêu mình", chị Mai kể.

Để xác minh, chị yêu cầu người liên hệ cung cấp thông tin, số điện thoại rồi chủ động gọi cho một số người quen ở Cao Bằng hỏi thăm. Sau khi xác nhận đúng là người đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, chị mới yên tâm hơn.

Dẫu vậy, khi nhận được bản thư scan, chị vẫn chưa hết nghi ngờ. Chị còn đăng tải bức thư lên Facebook, ban đầu không phải để khoe niềm vui mà chủ yếu hỏi mọi người xem đây có phải thư thật hay không.

Chỉ đến khi nhận được sự xác nhận từ những người quen, chị mới thực sự tin câu chuyện là có thật.

"Đến lúc ấy tôi mới ngồi đọc kỹ từng câu chữ. Tôi bất ngờ vì thư rất chân thành, gần gũi. Ngay từ cách mở đầu "Chào bạn!" đã tạo cảm giác thân thiết, chứ không phải một văn bản hành chính hay một lá thư được viết theo khuôn mẫu", chị nhớ lại.

Chị Mai thường xuyên đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất ẢNH: CHỊ MAI CUNG CẤP

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng bày tỏ sự vui mừng khi xem những thước phim chị thực hiện về vùng đất này. Ông cảm ơn chị đã dành thời gian đến khám phá, ghi lại những hình ảnh đẹp, đồng thời bày tỏ mong muốn chị tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm để nhiều người biết đến Cao Bằng hơn.

Đặc biệt, chị Mai cho biết ấn tượng nhất với lời mời gặp gỡ, cùng uống chén trà và trò chuyện về những cảm nhận sau chuyến đi.

"Tôi vui khi nhận được thư cảm ơn ấy. Nhưng điều khiến tôi trân trọng nhất không phải là chuyện được một lãnh đạo tỉnh gửi thư, mà là cảm giác vị ấy thực sự chân thành. Tôi cảm nhận được sự quan tâm dành cho một người bình thường yêu thích du lịch, chứ không phải một lời mời mang tính hình thức", chị nói.

Mong Cao Bằng đẹp mãi với vẻ bình yên vốn có

Chị Mai cho biết đã có khoảng 4-5 năm thường xuyên đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất. Trước đây, công việc trong lĩnh vực ngân hàng khiến chị không có nhiều thời gian. Khi chuyển sang công việc tự do hơn, chị có điều kiện thực hiện những chuyến đi mà mình yêu thích.

Điểm đặc biệt trong những hành trình của chị là không đặt nặng việc phải đến những địa danh nổi tiếng. Thay vào đó, chị thường tìm kiếm những nơi còn hoang sơ, những cảnh sắc chưa xuất hiện nhiều trên bản đồ du lịch quen thuộc.

Đồi cỏ cháy Ba Quáng qua góc quay của chị Mai ẢNH: CHỊ MAI CUNG CẤP

"Tôi đi quanh năm suốt tháng. Có những tuần gần như tôi đều ở trên đường. Tôi thích tìm những điểm mới, những nơi còn nguyên nét tự nhiên. Đi để trải nghiệm bản thân, để nhìn thấy những điều mình chưa từng thấy", chị chia sẻ.

Chuyến đi gần nhất đến Cao Bằng, sau đó quay video và nhận được thư cảm ơn của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng là lần thứ 3 chị đặt chân đến vùng đất này. Trong hành trình kéo dài khoảng 3 ngày 2 đêm tại địa phương, chị Mai dành thời gian ghi lại cảnh sắc thiên nhiên, những cung đường và các điểm đến mà chị có dịp khám phá.

Trong số đó, hình ảnh đồi cỏ cháy Ba Quáng để lại ấn tượng đặc biệt. "Tôi thích nhất là sự hoang sơ. Có những nơi gần như không có dấu chân con người. Cảnh sắc còn nguyên vẹn, không bị tác động nhiều. Đó là điều tôi luôn tìm kiếm trong những chuyến đi", chị Mai kể.

Đi nhiều nơi, chị Mai cho biết từng bắt gặp những cảnh quan có nét tương đồng với Cao Bằng. Tuy nhiên, điều khiến chị nhớ về vùng đất này là hệ thống sông suối, thác nước dày đặc cùng những cảnh sắc tự nhiên còn được gìn giữ.

Những hình ảnh được dân mạng yêu thích ẢNH: CHỊ MAI CUNG CẤP

Theo cảm nhận của chị Mai, phần lớn cảnh quan Cao Bằng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với những người thích khám phá.

Chị Mai nhấn mạnh: "Tôi không phải KOL, KOC hay travel blogger. Tôi không xây dựng kênh để kiếm tiền, không bật kiếm tiền trực tuyến, không gắn sản phẩm và cũng không nhận booking quảng cáo. Tôi chỉ là một người bình thường thích đi du lịch. Tôi đi vì thích, quay lại những gì mình thấy đẹp rồi chia sẻ lên Facebook. Tôi không có mục đích thương mại nào cả".

Dù không chủ đích xây dựng nội dung để thu hút lượt xem, những video của chị vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể. Theo chị, nhiều clip trong series Cao Bằng đạt hàng trăm ngàn lượt xem.

"Do vậy, tôi không quá bất ngờ khi video được cộng đồng mạng quan tâm. Điều khiến tôi bất ngờ là việc người đứng đầu chính quyền tỉnh dành thời gian xem những thước phim ấy, sau đó chủ động gửi thư cảm ơn", chị chia sẻ.

Sau câu chuyện lá thư cảm ơn của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng, chị Mai cho biết vẫn có kế hoạch quay lại Cao Bằng. Không phải vì lời mời uống trà của vị chủ tịch tỉnh, mà bởi chuyến đi trước vẫn còn những nơi chị chưa kịp khám phá.

Một góc đồi cỏ cháy Ba Quáng ẢNH: CHỊ MAI CUNG CẤP

Nhắc đến tương lai du lịch Cao Bằng, chị có một mong muốn khá đặc biệt, rằng địa phương phát triển hơn, người dân có thêm sinh kế, nhưng đừng vì thế mà đánh mất sự bình yên vốn có.

"Tôi mong Cao Bằng phát triển du lịch để bà con có cuộc sống khấm khá hơn, tỉnh cũng phát triển hơn. Nhưng tôi không mong nơi này trở nên quá đông đúc, xô bồ. Tôi thích Cao Bằng như bây giờ, vẫn bình yên, hoang sơ, không bị thương mại hóa quá mức", chị bày tỏ và cho biết đó cũng là lý do chị muốn quay lại, tiếp tục ghi hình những nơi chưa kịp đến và chia sẻ với mọi người những cảnh sắc mình bắt gặp.

Chiều 12.11, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng xác nhận với PV Báo Thanh Niên thư cảm ơn của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng gửi cho chị Vũ Thị Mai là chính xác.