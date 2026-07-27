Cù lao Thới Sơn đang được nhắc đến rất nhiều

Chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như "xuồng ba lá", "du lịch miền Tây"... trên TikTok, rất nhiều video xuất hiện với vô số lượt xem. Trong đó có cù lao Thới Sơn. Và không quá lời nếu nói cù lao Thới Sơn nằm trong top những địa điểm ở miền Tây đang thu hút người trẻ mê du lịch.

"Mình tình cờ thấy trên TikTok nhiều video về du lịch ở miền Tây thu hút nhiều lượt xem nên tìm hiểu. Và mình nhận ra, nếu trước đây, không ít người cho rằng đây là điểm đến phù hợp với gia đình hoặc du khách lớn tuổi, thì nay những hình ảnh sông nước, rừng tràm và cuộc sống miệt vườn ở miền Tây lại trở thành trải nghiệm được nhiều người trẻ như mình muốn tìm đến, khám phá", Trần Thị Tuyết Vy (24 tuổi, làm việc tại 28 Phùng Khắc Khoan, P.Tân Định, TP.HCM; trước là P.Tân Định, Q.1) cho hay.

Vy cho biết rất cảm tình với cù lao Thới Sơn (P.Thới Sơn, Đồng Tháp; trước là xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Theo Vy, nhắc đến làn sóng du lịch miền Tây mùa hè này, cù lao Thới Sơn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

"Mình đến đây và cảm thấy cực kỳ ấn tượng với xuồng ba lá, vườn trái cây, đờn ca tài tử và những con rạch phủ bóng dừa nước. Mình và nhiều du khách đã mặc áo bà ba, đội nón lá, ngồi xuồng len qua các con rạch nhỏ và ghi lại những thước phim đậm chất miền Tây", Vy kể.

Đông người tham quan cù lao Thới Sơn ẢNH: MI MI

Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Hải (31 tuổi, ngụ ở 119 đường 3/2, P.Hòa Hưng, TP.HCM), cho biết: "Tôi từng nghĩ miền Tây không có nhiều hoạt động để khám phá, nhưng sau khi xem những video chèo xuồng giữa rừng dừa, tôi rủ nhóm bạn đi ngay. Không ngờ cảnh thật còn đẹp và yên bình hơn trên mạng".

Theo anh Hải, cù lao Thới Sơn là "ngôi sao" mới của du lịch miền Tây. "Những ngày cuối tuần, lượng khách tăng mạnh khiến nhiều bến xuồng rơi vào tình trạng quá tải. Có thời điểm, du khách phải xếp hàng nhiều giờ mới đến lượt trải nghiệm", anh Hải cho hay.

Chị Đỗ Thị Tuyết Hoa (31 tuổi), hướng dẫn viên tại cù lao Thới Sơn, cho biết lượng khách trẻ hiện chiếm tỷ lệ lớn trong các đoàn tham quan. Trong đó có những nhóm bạn du lịch trong ngày hoặc kết hợp khám phá thêm nhiều địa điểm khác để trải nghiệm trọn vẹn không gian sông nước.

Hari Won (phải) gây sốt mạng xã hội sau khi có chuyến du lịch ở cồn Phụng ẢNH: HOÀNG YẾN

Cồn Phụng nổi tiếng "rần rần" trên mạng xã hội

Bên cạnh cù lao Thới Sơn thì cồn Phụng (xã Phú Túc, Vĩnh Long; trước là xã Tân Thạch, H.Châu Thành, Bến Tre) cũng là điểm dừng chân được nhiều người trẻ lựa chọn.

Đặng Mỹ Thanh (26 tuổi, làm việc tại 17 Lê Duẩn, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), cho biết bên cạnh trải nghiệm xuồng ba lá, nơi đây còn hấp dẫn bởi những vườn cây ăn trái, cơ sở sản xuất kẹo dừa truyền thống, chương trình đờn ca tài tử...

"Tôi và nhóm bạn đã dành cả buổi để đi xe ngựa, đạp xe quanh cù lao rồi thưởng thức các món ăn dân dã đặc trưng của miền Tây", Thanh nói và chia sẻ thêm: "Tôi thích nhất cảm giác ngồi dưới tán dừa, nghe đờn ca tài tử và ăn trái cây ngay tại vườn. Đó là những trải nghiệm rất khác so với các điểm du lịch quen thuộc".

Nguyễn Đỗ Hoàng Anh (28 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại dịch vụ du lịch Phương Ngọc (xã Củ Chi, TP.HCM), cho biết những tour du lịch miền Tây đã và đang thu hút nhiều khách trẻ. "Điều thu hút không phải là những công trình quy mô, mà là cảm giác được sống chậm, gần gũi thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa", Anh nói.

Làng nổi Tân Lập, Xẻo Quýt có gì mà thu hút người trẻ?

Trên các diễn đàn du lịch, không ít thành viên cũng chia sẻ cho nhau về một địa điểm dành cho những người yêu thiên nhiên, đó là Làng nổi Tân Lập (xã Mộc Hóa, Tây Ninh; trước là xã Tân Lập, H.Mộc Hóa, Long An).

Chị Hoàng Thị Phước Hải (30 tuổi, ngụ ở 74 Bà Hạt, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.9, Q.10), cho hay điểm nhấn của khu du lịch là cung đường xuyên rừng tràm dài khoảng 5 km, nơi những hàng tràm xanh tạo thành "đường hầm" tự nhiên. Ngoài đi bộ, còn có thể đi xuồng, lên tháp quan sát ngắm toàn cảnh rừng tràm hoặc khám phá hệ sinh thái đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười.

Hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Đỗ Hoàng Anh cũng cho biết đây là điểm đến được nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn cho các chuyến đi ngắn ngày nhờ khoảng cách chỉ hơn 100 km từ TP.HCM và không gian trong lành, yên tĩnh.

Làng nổi Tân Lập ẢNH: NGUYỄN VĂN CÔNG

Một nơi trong top những địa điểm ở miền Tây đang thu hút người trẻ mê du lịch là khu di tích Xẻo Quýt (xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp; trước là xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Theo Nguyễn Thảo Vân (27 tuổi, làm việc ở 12 Tân Trào, P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước là P.Tân Phú, Q.7), khác với nhiều điểm du lịch sinh thái, Xẻo Quýt mang đến trải nghiệm kết hợp giữa thiên nhiên và lịch sử.

"Tôi thích nhất là ngồi xuồng ba lá len qua rừng tràm, nghe hướng dẫn viên kể về căn cứ cách mạng từng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ", Vân nói.

Cũng theo Vân: "Tôi không nghĩ một chuyến đi lại vừa được ngắm cảnh, vừa hiểu thêm về lịch sử địa phương. Cảm giác rất khác so với việc chỉ đọc trong sách".

Bến xuồng tham quan khu di tích Xẻo Quýt ẢNH: HOÀI NHƠN

Theo bà Nguyễn Thu Hà, Phó giám đốc Công ty du lịch Hữu Phước (P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước là P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM), sức hút du lịch ở miền Tây với người trẻ không chỉ đến từ hiệu ứng mạng xã hội mà còn nhờ khoảng cách gần TP.HCM, chi phí hợp lý và trải nghiệm đa dạng.

"Chỉ với một chuyến đi kéo dài một đến hai ngày, du khách có thể chèo xuồng, tham quan rừng tràm, thưởng thức đặc sản địa phương, nghe đờn ca tài tử, khám phá chợ nổi hoặc nghỉ tại các homestay giữa miệt vườn…", bà Hà nói.