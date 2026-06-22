Nghỉ hè của gen Z: Du lịch, nghỉ ngơi hay đi làm?

Mùa hè để tái tạo năng lượng

Nhiều bạn trẻ hiện nay ưu tiên những chuyến đi trong mùa hè như một cách thư giãn sau thời gian dài học tập miệt mài. Lê Ngọc Kim Dung, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết bản thân thích đi du lịch hơn là ở nhà vì muốn khám phá thêm nhiều điều mới mẻ, đồng thời muốn tận hưởng thời gian nghỉ hè ít ỏi trước khi trở lại giảng đường tiếp tục hành trình tích lũy tri thức.

Theo Dung, du lịch không chỉ giúp tinh thần thoải mái mà còn mang lại cơ hội tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và lối sống ở những nơi mình yêu thích. "Nếu đến những đất nước như Hàn Quốc, mình có thể trải nghiệm văn hóa, thưởng thức đặc sản và mua những món đồ mình thích", Dung chia sẻ.

Mùa hè là mùa du lịch để tái tạo năng lượng ẢNH: KIM NGÂN

Cùng quan điểm, Lâm Ngọc Ý, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho rằng mùa hè là khoảng thời gian để "relax" (thư giãn) sau những ngày học tập căng thẳng. Vì vậy, cô ưu tiên đi du lịch để tái tạo năng lượng trước khi quay lại guồng học tập và công việc.

Theo Ý, không ít người trẻ không tiếc chi cho du lịch, cho những chuyến đi chơi hơn là tích lũy. Vì tuổi trẻ cần những trải nghiệm, những lần bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá bản thân, tái tạo năng lượng và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trước khi bị cuốn vào guồng quay công việc, cuộc sống. Ý cho rằng, việc đi chơi nhiều vào mùa hè không ảnh hưởng tiêu cực đến học tập nếu biết cân bằng thời gian. "Đây là kỳ nghỉ để mình tận hưởng và lấy lại năng lượng sau thời gian cố gắng học tập, làm việc", nữ sinh nói.

Khi còn là sinh viên năm nhất, năm hai, Bùi Thiện Thanh Trang, sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thường dành mùa hè để về TP.HCM thăm gia đình và đi chơi cùng bạn bè. Theo Trang, tuổi trẻ nên có những trải nghiệm từ các chuyến đi và mùa hè là dịp thích hợp nhất.

"Du lịch giúp người trẻ mở mang tầm mắt, tiếp xúc với nhiều con người và tình huống mới, từ đó phát triển bản thân nhiều hơn. Nếu chỉ ở nhà hoặc đi làm thì cuộc sống sẽ gói gọn trong phạm vi quen thuộc. Đi du lịch giúp mình học hỏi được rất nhiều", Trang chia sẻ.

Nghỉ hè nhưng không... nghỉ

Bên cạnh xu hướng du lịch, nhiều bạn trẻ lựa chọn mùa hè để làm thêm hoặc dành thời gian cho gia đình. Vũ Trần Mỹ Vân, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết kỳ nghỉ hè, cô thường ở nhà phụ giúp gia đình trồng cây ăn trái và chăm em nhỏ khi bố mẹ bận làm vườn.

Dù vậy, Mỹ Vân vẫn cho rằng nghỉ hè, đi chơi là điều nên có trong kế hoạch sống của mỗi người. Sau mỗi mùa thu hoạch, gia đình cô thường cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau đi chơi, nghỉ ngơi.

Một vài bạn trẻ lại chọn làm thêm mùa hè để tích lũy kinh nghiệm ẢNH: MAI CÁT

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, chọn đi làm thêm trong mùa hè để kiếm thêm thu nhập và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp. Theo Thảo, công việc làm thêm không chỉ phụ giúp gia đình mà còn mang lại nhiều kinh nghiệm thực tế, mở rộng các mối quan hệ và chuẩn bị tốt hơn cho việc làm tương lai.

"Em nghĩ việc nhiều bạn trẻ đi chơi, du lịch vào mùa hè là hoàn toàn bình thường vì sau một năm học tập, làm việc mệt mỏi, những chuyến đi sẽ giúp giải tỏa căng thẳng. Em thì chọn đi làm dịp hè, còn đi chơi, nghỉ ngơi sẽ dành cho dịp lễ", Thảo nói.

Với Trần Đăng Khôi, học sinh lớp 9 Trường THCS Võ Thị Sáu (P.Xuân Hòa, TP.HCM), mùa hè là thời gian để nghỉ ngơi, học thêm và rèn luyện thể thao. Khôi chia sẻ em thích ở nhà vì thuận tiện sinh hoạt và có thể tham gia các hoạt động gần nơi ở. Hoặc có thể làm một vài việc nhỏ phụ giúp gia đình mà bản thân cũng có kỷ niệm mùa hè.

Còn Nguyễn Minh Khuê, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu, TP.HCM), lại ưu tiên đi làm sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khuê cho biết muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lúc chờ xét tuyển đại học, đồng thời lựa chọn những công việc gần với ngành quản trị sự kiện mà bản thân dự định theo đuổi trong tương lai.

"Ngoài thu nhập ra thì đi làm thêm cũng giúp em có thêm kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, sự tự tin vì có va chạm với thực tế. Đây là vốn sống em mang theo trước khi bước chân vào giảng đường đại học", Khuê bộc bạch.

Theo Khuê, dù lựa chọn đi chơi, đi làm hay ở nhà, nhiều bạn trẻ đều xem mùa hè là khoảng thời gian quý giá để cân bằng cuộc sống, phát triển bản thân và chuẩn bị tinh thần cho chặng đường học tập, làm việc tiếp theo.