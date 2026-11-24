Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Theo phân tích của Cục Du lịch quốc gia VN, Nghị quyết 59 của Quốc hội đã bao quát đầy đủ các chính sách với điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể theo từng nhóm đối tượng, mang lại lợi ích lớn cho cả doanh nghiệp (DN) và người dân. Riêng đối với DN, việc đầu tư sẽ rất thuận lợi khi Nghị quyết quy định các dự án du lịch đủ điều kiện được thực hiện đồng thời, liên thông các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược còn được hỗ trợ phát triển hạ tầng, ưu tiên quảng bá và kết nối thị trường.

Đáng chú ý, dự án động lực có thể hưởng thuế suất thuế thu nhập DN thấp đến 10% trong 5 năm và được miễn, giảm tiền thuê đất. Dự án động lực mang tính chiến lược còn có thể được miễn thuế tối đa 4 năm, giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, được xem xét giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong 5 năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian chung không kinh doanh trực tiếp.

Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều tổ hợp vui chơi, giải trí đẳng cấp thế giới ẢNH: SG

Tổ chức, DN VN đầu tư mô hình du lịch mới đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập DN 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình đó. DN hàng không, lữ hành mở mới hoặc khôi phục đường bay đưa khách đến địa phương cũng sẽ được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh.

TS Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, đánh giá: Nghị quyết 59 sử dụng chính sách tài chính như một đòn bẩy để hình thành năng lực phát triển mới cho ngành du lịch. Trong bối cảnh VN đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, những cơ chế đặc thù về thuế, đất đai và hỗ trợ đầu tư sẽ tạo thêm nguồn lực, khuyến khích DN tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. "Chúng ta không nên chỉ nhìn việc giảm thuế như một khoản tiền DN được giữ lại, mà phải nhìn sâu hơn vào những giá trị có thể tạo ra từ nguồn lực đó. Đây là cách sử dụng chính sách tài chính để hình thành năng lực phát triển mới, giúp ngành du lịch thích ứng với bối cảnh và những yêu cầu tăng trưởng mới", ông Minh phân tích.

Theo TS Dương Đức Minh, đối với các dự án du lịch có quy mô đầu tư hàng trăm tỉ đến hàng nghìn tỉ đồng, chính sách ưu đãi thuế có tác động đáng kể đến bài toán tài chính và lợi nhuận kỳ vọng. Khi giảm được một phần nghĩa vụ thuế, DN có thêm nguồn lực để tái đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu những rủi ro trong quá trình vận hành. Chẳng hạn, nguồn tài chính được giữ lại có thể được sử dụng để đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, xây dựng các chương trình thử nghiệm sản phẩm, hoàn thiện quy trình phục vụ hoặc cải thiện năng lực quản trị. Những hoạt động này không chỉ giúp DN vận hành hiệu quả hơn mà còn hạn chế các rủi ro liên quan đến chất lượng dịch vụ, hợp đồng và trải nghiệm của du khách.

"Việc Nghị quyết 59 quy định mức ưu đãi khác nhau cho từng nhóm dự án, mô hình kinh doanh cho thấy đây không phải là chính sách hỗ trợ đại trà. Những ưu đãi này đều gắn với điều kiện cụ thể, đòi hỏi nhà đầu tư phải có năng lực thực hiện và đáp ứng các tiêu chí được quy định. Ưu đãi thuế không phải cứ đăng ký là được hưởng. Đây là cơ chế có điều kiện, qua đó lựa chọn những nhà đầu tư thực sự có năng lực, có trách nhiệm và khả năng tạo ra giá trị cho ngành du lịch", ông Minh nhận định.

Các chính sách ưu đãi về tài chính sẽ tạo thêm nguồn lực, khuyến khích DN phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới ẢNH: SG

Cú hích cho những "cỗ máy hốt bạc"

"Chưa bao giờ những người làm du lịch cảm thấy được "để ý" một cách xứng đáng với tầm vóc ngành kinh tế mũi nhọn như hiện nay. Du lịch là ngành có độ lan tỏa rất mạnh, để đầu tư ra tấm ra món cần tiềm lực rất lớn, song thực tế lại gần như chưa có bất cứ cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi nào tương xứng, ngay cả trong giai đoạn cực kỳ khó khăn như đại dịch và hậu đại dịch. Về cơ bản, làm du lịch xưa nay vẫn phải "trầy vi tróc vảy" tự xoay xở. Vì thế, cuộc chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy quản lý, hỗ trợ thông qua các chính sách ưu đãi của Nghị quyết 59 không chỉ hỗ trợ DN tích lũy nguồn lực thực chất mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng cần thiết để những làm du lịch như chúng tôi tự tin sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng, khác biệt, đủ sức cạnh tranh quốc tế", đại diện một DN du lịch lớn chia sẻ.

TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cũng đánh giá rất cao tác động của Nghị quyết đối với các DN du lịch. Là ngành kinh tế đặc thù, DN bỏ ra một lượng vốn rất lớn ban đầu nhưng dòng tiền thu về lại được phân bổ trong một thời gian dài. Có thể nói là bỏ ra "tiền chẵn" nhưng thu về "tiền lẻ", khiến chu kỳ hoàn vốn thường kéo dài và áp lực tài chính đè nặng lên vai DN ở giai đoạn khởi tạo. Nhưng suốt thời gian qua, các DN phát triển hạ tầng du lịch phải tự xoay xở và gánh chi phí đầu tư ban đầu cực kỳ lớn, trong khi các chính sách ưu đãi về tài khóa, đất đai lại chưa thực sự tương xứng với vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, thậm chí còn có phần lép vế so với nhiều lĩnh vực sản xuất, công nghiệp khác. Trong bối cảnh VN đang rất cần tạo cú hích để thu hút khách quốc tế, Nghị quyết 59 với các chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền thuê đất và hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu trúng, đúng thời điểm và mang tính giải tỏa cao.

TS Lê Xuân Nghĩa phân tích: VN sở hữu tiềm năng tự nhiên dồi dào từ biển đảo, miền núi đến văn hóa, ẩm thực và hệ sinh thái xanh, nhưng để biến những lợi thế sẵn có đó thành năng lực cạnh tranh thực sự trên bản đồ thế giới thì bắt buộc phải có sự đầu tư bài bản vào hệ thống hạ tầng tương xứng. Một điểm đến có tầm cỡ quốc tế không thể chỉ dừng lại ở vài khách sạn hay cơ sở lưu trú đơn lẻ, mà phải là một tổ hợp quy mô lớn với hệ sinh thái hoàn chỉnh, tích hợp đồng bộ từ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, ẩm thực cho đến chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh và các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa. Chỉ khi hình thành được những hệ sinh thái quy mô lớn và đồng bộ như vậy, ngành du lịch mới có những "cỗ máy hốt bạc" đủ sức giữ chân du khách ở lại lâu hơn, kích thích mức chi tiêu cao hơn và hướng tới khai thác quanh năm thay vì chỉ trông chờ vào tính mùa vụ ngắn hạn.

Để kiến tạo nên những dự án tầm cỡ đòi hỏi tổng mức đầu tư rất lớn. Với tầm nhìn dài hạn đó, các cơ chế hỗ trợ về tiền thuê đất, thuế và vốn đầu tư ban đầu chính là "đòn bẩy" tài khóa thiết thực, chia sẻ bớt gánh nặng chi phí cố định. Qua đó tạo dư địa nguồn lực để các DN, đặc biệt là những tập đoàn lớn, tự tin dấn thân đầu tư những công trình chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt.