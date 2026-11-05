Thung lũng Phong Nậm ở Cao Bằng: Ban ngày ngắm mây, đêm săn dải ngân hà

Đi Thác Bản Giốc mà không ở lại thung lũng Phong Nậm thì bạn đã bỏ qua một nơi đẹp như trong tranh, đó là thung lũng Phong Nậm (xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng) - một bức tranh bình yên giữa núi rừng Đông Bắc.

Ở nơi ấy, thiên nhiên dường như vẫn giữ nguyên nhịp điệu của riêng mình. Dòng sông lặng lẽ trôi, những mái nhà sàn nép mình bên sườn núi, những thửa ruộng nối tiếp nhau theo triền đất, theo hai bên bờ sông Quây Sơn.



Thung lũng Phong Nậm

Dòng sông Quây Sơn uốn lượn

Không ồn ào, không vội vã, Phong Nậm mang đến một cảm giác bình yên, nguyên sơ rất riêng, khiến người lữ khách muốn dừng lại lâu hơn, ngắm nhìn và hít thở thật sâu.



Nếu may mắn, nếu thời tiết thuận lợi, bạn sẽ được ngắm mây vờn quanh các ngọn núi, sương giăng mờ trên mặt sông Quây Sơn.

Nhiếp ảnh gia Năng An trên cung đường dọc sông Quây Sơn

Đoàn xe máy trên cung đường dọc sông Quây Sơn

Nhóm bạn của nhiếp ảnh gia Năng An, Dat Phamq Rider

Nếu ở lại qua đêm ở Phong Nậm Station, không khí trong lành và không gian không bị nhiễm sáng, chỉ với một chiếc máy ảnh không quá đắt tiền, bạn thậm chí còn có thể chụp được dải ngân hà (Milky Way) phía trên đỉnh dãy núi đá vôi bao quanh thung lũng nữa - đẹp đến mức người ta không nỡ rời đi.

Mây vờn qua những đỉnh núi ở Phong Nậm

Bình minh Phong Nậm

Dải ngân hà về đêm

Với những người mê xê dịch, Phong Nậm không chỉ là một điểm đến, mà còn là một "phần thưởng" trên hành trình. Những khúc cua, những con đường nhỏ xuyên qua miền núi đá vôi, những khoảnh khắc bất chợt mở ra trước mắt một thung lũng rộng lớn khiến mỗi cây số đều trở nên đáng giá.

Vẻ đẹp của Phong Nậm không nằm ở sự hùng vĩ, quá lớn lao. Nó nằm trong sự giản dị của cảnh vật, trong nhịp sống chậm rãi của bản làng và trong cảm giác được trở về với thiên nhiên. Phong Nậm – nơi người ta có thể tìm thấy chính mình giữa đất trời.

Phong cảnh Phong Nậm



