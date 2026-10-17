Đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải rực vàng mùa lúa chín

Đồi Mâm Xôi là một trong những biểu tượng ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc. Nơi đây nổi bật với địa hình ngọn đồi tròn trịa, uốn lượn tầng tầng lớp lớp tựa như một mâm xôi nếp hương đầy đặn.

Do công việc nên gần như năm nào cũng đi vào cuối tháng 10, tháng 11, lúc đã qua mùa vàng Tây Bắc rồi. Năm nay tôi hạ quyết tâm dành riêng hẳn 2 ngày cho Mù Cang Chải.

May mắn xin ghép được vào một phần đoàn do nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương tổ chức, ngày cuối lên đỉnh Mâm Xôi, La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, nay thuộc Lào Cai.

Đồi Mâm Xôi vào sáng sớm Ảnh: Đạt Phạm

Mùa lúa vàng trên đỉnh Mâm Xôi giữa núi rừng bao la Ảnh: Đạt Phạm

Thời điểm săn ảnh mùa vàng đẹp nhất trong năm từ tháng 9 đến đầu tháng 10. Đây là thời điểm rực rỡ nhất khi toàn bộ triền đồi chuyển sang màu vàng óng ả, thu hút đông đảo khách du lịch và các nhiếp ảnh gia.

Có lòng thì trời độ. Cả tuần trước đó mưa do áp thấp nhiệt đới. Đúng 2 ngày tôi đi thì trời đẹp, không một giọt mưa, trong đến mức tối còn chụp được Milky Way (ngân hà) bằng điện thoại.



Người dân địa phương trở thành những mẫu ảnh trên đồng lúa Ảnh: Đạt Phạm

Con người giữa thiên nhiên bao la hùng vĩ Ảnh: Đạt Phạm

Người dân lên ruộng làm việc vào sáng sớm Ảnh: Đạt Phạm

Những con đường mòn ở đỉnh Mâm Xôi Ảnh: Đạt Phạm

Cái đẹp không bao giờ dễ dàng. Chiều hôm trước tôi chụp ở đồi Móng Ngựa, Lao Chải. Tối ngủ homestay. Sáng hôm sau dậy 4 giờ, 4 giờ 30 đã có mặt ở khu vực đỉnh Mâm Xôi để ghép với đoàn nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương.

Thời điểm săn ảnh mùa vàng đẹp nhất trong năm từ tháng 9 đến đầu tháng 10 Ảnh: Đạt Phạm

Nhiều nhiếp ảnh gia đến săn ảnh mùa lúa vàng Ảnh: Đạt Phạm

Ruộng bậc thang ở đỉnh Mâm Xôi Ảnh: Đạt Phạm

Cô chủ quán trên đỉnh, có trang mạng xã hội là My My, là cô gái trẻ trong những tấm hình của tôi. Chụp xong khoảng 7 giờ 30, tôi hỏi nhỏ: "Anh thấy em quen quen, có phải dân ở đây không?". Cô bẽn lẽn cười: "Em mới làm đồ ăn và pha trà cho anh trên quán lúc sáng mà".

Tự nhiên, trong đầu tôi lẩm nhẩm mấy câu thơ: "Em có đi Mù Cang Chải cùng anh/ Mình cùng nhau ngắm màu vàng của lúa/ Ta sẽ thấy đất trời như dải lụa/ Bậc thang vàng, bắc tận chín tầng mây".



