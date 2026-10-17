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    Đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải rực vàng mùa lúa chín

    Đạt Phạm
    Đạt Phạm
    Tháng 10, ruộng bậc thang trên đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải (Lào Cai) chuyển màu vàng óng. Từ 4 giờ sáng, người yêu nhiếp ảnh đã lên đường săn khoảnh khắc mùa lúa chín.

    Đồi Mâm Xôi là một trong những biểu tượng ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc. Nơi đây nổi bật với địa hình ngọn đồi tròn trịa, uốn lượn tầng tầng lớp lớp tựa như một mâm xôi nếp hương đầy đặn.

    Do công việc nên gần như năm nào cũng đi vào cuối tháng 10, tháng 11, lúc đã qua mùa vàng Tây Bắc rồi. Năm nay tôi hạ quyết tâm dành riêng hẳn 2 ngày cho Mù Cang Chải.

    May mắn xin ghép được vào một phần đoàn do nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương tổ chức, ngày cuối lên đỉnh Mâm Xôi, La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, nay thuộc Lào Cai.

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 1.

    Đồi Mâm Xôi vào sáng sớm

    Ảnh: Đạt Phạm

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 2.

    Mùa lúa vàng trên đỉnh Mâm Xôi giữa núi rừng bao la

    Ảnh: Đạt Phạm

    Thời điểm săn ảnh mùa vàng đẹp nhất trong năm từ tháng 9 đến đầu tháng 10. Đây là thời điểm rực rỡ nhất khi toàn bộ triền đồi chuyển sang màu vàng óng ả, thu hút đông đảo khách du lịch và các nhiếp ảnh gia.

    Có lòng thì trời độ. Cả tuần trước đó mưa do áp thấp nhiệt đới. Đúng 2 ngày tôi đi thì trời đẹp, không một giọt mưa, trong đến mức tối còn chụp được Milky Way (ngân hà) bằng điện thoại.

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 3.

    Người dân địa phương trở thành những mẫu ảnh trên đồng lúa

    Ảnh: Đạt Phạm

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 4.

    Con người giữa thiên nhiên bao la hùng vĩ

    Ảnh: Đạt Phạm

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 5.

    Người dân lên ruộng làm việc vào sáng sớm

    Ảnh: Đạt Phạm

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 6.

    Những con đường mòn ở đỉnh Mâm Xôi

    Ảnh: Đạt Phạm

    Cái đẹp không bao giờ dễ dàng. Chiều hôm trước tôi chụp ở đồi Móng Ngựa, Lao Chải. Tối ngủ homestay. Sáng hôm sau dậy 4 giờ, 4 giờ 30 đã có mặt ở khu vực đỉnh Mâm Xôi để ghép với đoàn nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương. 

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 7.

    Thời điểm săn ảnh mùa vàng đẹp nhất trong năm từ tháng 9 đến đầu tháng 10

    Ảnh: Đạt Phạm

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 8.

    Nhiều nhiếp ảnh gia đến săn ảnh mùa lúa vàng

    Ảnh: Đạt Phạm

    10 năm chụp ảnh ở đỉnh Mâm Xôi ở Mù Cang Chải - Ảnh 9.

    Ruộng bậc thang ở đỉnh Mâm Xôi

    Ảnh: Đạt Phạm

    Cô chủ quán trên đỉnh, có trang mạng xã hội là My My, là cô gái trẻ trong những tấm hình của tôi. Chụp xong khoảng 7 giờ 30, tôi hỏi nhỏ: "Anh thấy em quen quen, có phải dân ở đây không?". Cô bẽn lẽn cười: "Em mới làm đồ ăn và pha trà cho anh trên quán lúc sáng mà".

    Tự nhiên, trong đầu tôi lẩm nhẩm mấy câu thơ: "Em có đi Mù Cang Chải cùng anh/ Mình cùng nhau ngắm màu vàng của lúa/ Ta sẽ thấy đất trời như dải lụa/ Bậc thang vàng, bắc tận chín tầng mây".


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    Ruộng bậc thang Mù Cang Chải Lào Cai Nhiếp ảnh gia đồng lúa

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