Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nghẹt thở trước bộ ảnh 7 năm về những phận người mưu sinh giữa 'biển lửa'

Phan Diệp
Phan Diệp
06/06/2026 06:06 GMT+7

Suốt 7 năm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồ Quân thực hiện hơn 150.000 bức ảnh tại một bãi tập kết rác ở Hà Nội, ghi lại cuộc mưu sinh của những người nhặt phế liệu giữa khói bụi và lửa nóng.

Suốt 7 năm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồ Quân đã lui tới một bãi tập kết rác trung chuyển ở vùng ngoại ô Hà Nội, chụp hơn 150.000 tấm ảnh. Nhân ngày Môi trường thế giới 5.6, anh Quân ra mắt dự án "Mưu sinh giữa bãi rác".

"Tôi hy vọng bộ ảnh sẽ giúp cộng đồng nâng cao nhận thức trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, tận dụng nguồn tài nguyên phế liệu để phục vụ tái chế cùng với bảo vệ môi trường", anh Quân cho biết.

Ngày môi trường thế giới 5.6: Bộ ảnh chụp bãi rác suốt 7 năm 'nói điều gì'? - Ảnh 1.

Một bức ảnh trong dự án "Mưu sinh giữa bãi rác" của anh Quân thực hiện trong 7 năm

Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Tại điểm trung chuyển rác ở vùng ngoại ô này, có một nhóm người hằng ngày đều đến đây để tìm kiếm phế liệu. Những loại rác không thể tái chế sẽ được xử lý một cách thô sơ, đơn giản nhất là đốt cháy. Từ sáng sớm đến đêm tối, những người nhặt phế liệu ở đây miệt mài làm việc cạnh "biển lửa". Bóng dáng lao động của họ thấp thoáng trong làn khói bụi mịt mù.

Ấn tượng với hình ảnh này và tâm huyết với chủ đề ảnh tư liệu môi trường, anh Quân đã lui tới bãi rác hàng chục lần suốt 4 mùa trong năm và liên tục trong 7 năm.

Từ đó đến nay, anh Quân thấy quy mô bãi rác được mở rộng cả về diện tích lẫn lượng rác. Từ năm 2025, không gian xung quanh bãi rác được thay thế dần bằng cụm khu tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế địa phương và tiến tới hoạt động xanh để đảm bảo an toàn môi trường cho các nhà đầu tư.

Ngày môi trường thế giới 5.6: Bộ ảnh chụp bãi rác suốt 7 năm 'nói điều gì'? - Ảnh 2.
Ngày môi trường thế giới 5.6: Bộ ảnh chụp bãi rác suốt 7 năm 'nói điều gì'? - Ảnh 3.

Bóng người nhặt phế liệu cạnh "biển lửa" ở bãi tập kết rác mịt mù khói bụi

Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Theo anh Quân, trong hành trình phát triển của đất nước, tính cấp bách của bền vững môi trường được đề cao để tạo động lực thu hút đầu tư nước ngoài, cùng với đó là nâng cao bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

"Sau những lần tiếp xúc với các cộng đồng liên quan về phế liệu nhựa thì tôi thấy việc Nhà nước đang đẩy mạnh quá trình xây dựng các nhà máy điện rác là một chủ trương lớn rất đúng đắn và cần thiết. Nguồn tài nguyên từ phế liệu nhựa rất quý giá và người lao động đang làm việc với phế liệu cũng rất nhiều. Tôi hy vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều chính sách mới cho ngành phế liệu và nhóm người làm việc trong ngành phế liệu", anh Quân chia sẻ.

Ngày môi trường thế giới 5.6: Bộ ảnh chụp bãi rác suốt 7 năm 'nói điều gì'? - Ảnh 4.
Ngày môi trường thế giới 5.6: Bộ ảnh chụp bãi rác suốt 7 năm 'nói điều gì'? - Ảnh 5.

Một nhóm người lao động vẫn đang miệt mài mưu sinh trên bãi rác

Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Anh Nguyễn Hồ Quân (sinh năm 1986) là kỹ sư xây dựng làm việc ở Hà Nội, theo đuổi nhiếp ảnh với phong cách tập trung khai thác chuyên sâu và giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Anh Quân đến với nhiếp ảnh từ năm 2016 với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc của gia đình. Sau đó, anh theo đuổi thể loại ảnh tư liệu về chủ đề môi trường.

Ngày môi trường thế giới 5.6: Bộ ảnh chụp bãi rác suốt 7 năm 'nói điều gì'? - Ảnh 6.

Bức ảnh "Một ngày làm việc mới" giành giải nhất cuộc thi Unpublished Photo 2022 - UP22

Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Ngày môi trường thế giới 5.6: Bộ ảnh chụp bãi rác suốt 7 năm 'nói điều gì'? - Ảnh 7.

Bức ảnh "Cứu người trong lũ lụt" của anh Quân được ban tổ chức cuộc thi The Standard Chartered Weather Photographer of the Year lựa chọn là 1 trong 10 hình ảnh có tác động thiên tai trên thế giới năm 2025 và giành giải International Photography Awards 2025

Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Báo Thanh Niên từng chia sẻ về  ảnh "Tái chế nhựa" anh Quân mất 2 năm để chụp, giành giải thưởng Danh dự trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh vì Nhân loại 2025 (Photography 4 Humanity) do Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức nhân ngày Nhân quyền thế giới 12.10.2025. Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Tin liên quan

Chim trong Sách đỏ săn mồi trên mặt nước ở TP.HCM: Khoảnh khắc chỉ diễn ra vài giây

Chim trong Sách đỏ săn mồi trên mặt nước ở TP.HCM: Khoảnh khắc chỉ diễn ra vài giây

Khoảnh khắc loài chim trong Sách đỏ săn mồi, mổ cá trên mặt nước ở TP.HCM chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ khiến người xem thích thú và bất ngờ.

2 năm đổi lấy 1/500 giây: Bức ảnh 'núi nhựa khổng lồ' của Việt Nam giành giải quốc tế

Xúc động khoảnh khắc đồi mồi quý hiếm bò về biển sau khi được giải cứu

Khám phá thêm chủ đề

Ngày Môi trường thế giới Bãi rác Nhiếp ảnh gia tái chế nhựa Phế liệu bộ ảnh bãi rác Biển lửa Nguyễn Hồ Quân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận