Nghẹt thở trước bộ ảnh 7 năm về những phận người mưu sinh giữa 'biển lửa'

Suốt 7 năm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồ Quân đã lui tới một bãi tập kết rác trung chuyển ở vùng ngoại ô Hà Nội, chụp hơn 150.000 tấm ảnh. Nhân ngày Môi trường thế giới 5.6, anh Quân ra mắt dự án "Mưu sinh giữa bãi rác".



"Tôi hy vọng bộ ảnh sẽ giúp cộng đồng nâng cao nhận thức trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, tận dụng nguồn tài nguyên phế liệu để phục vụ tái chế cùng với bảo vệ môi trường", anh Quân cho biết.

Một bức ảnh trong dự án "Mưu sinh giữa bãi rác" của anh Quân thực hiện trong 7 năm Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Tại điểm trung chuyển rác ở vùng ngoại ô này, có một nhóm người hằng ngày đều đến đây để tìm kiếm phế liệu. Những loại rác không thể tái chế sẽ được xử lý một cách thô sơ, đơn giản nhất là đốt cháy. Từ sáng sớm đến đêm tối, những người nhặt phế liệu ở đây miệt mài làm việc cạnh "biển lửa". Bóng dáng lao động của họ thấp thoáng trong làn khói bụi mịt mù.

Ấn tượng với hình ảnh này và tâm huyết với chủ đề ảnh tư liệu môi trường, anh Quân đã lui tới bãi rác hàng chục lần suốt 4 mùa trong năm và liên tục trong 7 năm.

Từ đó đến nay, anh Quân thấy quy mô bãi rác được mở rộng cả về diện tích lẫn lượng rác. Từ năm 2025, không gian xung quanh bãi rác được thay thế dần bằng cụm khu tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế địa phương và tiến tới hoạt động xanh để đảm bảo an toàn môi trường cho các nhà đầu tư.



Bóng người nhặt phế liệu cạnh "biển lửa" ở bãi tập kết rác mịt mù khói bụi Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Theo anh Quân, trong hành trình phát triển của đất nước, tính cấp bách của bền vững môi trường được đề cao để tạo động lực thu hút đầu tư nước ngoài, cùng với đó là nâng cao bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



"Sau những lần tiếp xúc với các cộng đồng liên quan về phế liệu nhựa thì tôi thấy việc Nhà nước đang đẩy mạnh quá trình xây dựng các nhà máy điện rác là một chủ trương lớn rất đúng đắn và cần thiết. Nguồn tài nguyên từ phế liệu nhựa rất quý giá và người lao động đang làm việc với phế liệu cũng rất nhiều. Tôi hy vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều chính sách mới cho ngành phế liệu và nhóm người làm việc trong ngành phế liệu", anh Quân chia sẻ.

Một nhóm người lao động vẫn đang miệt mài mưu sinh trên bãi rác Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Anh Nguyễn Hồ Quân (sinh năm 1986) là kỹ sư xây dựng làm việc ở Hà Nội, theo đuổi nhiếp ảnh với phong cách tập trung khai thác chuyên sâu và giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Anh Quân đến với nhiếp ảnh từ năm 2016 với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc của gia đình. Sau đó, anh theo đuổi thể loại ảnh tư liệu về chủ đề môi trường.

Bức ảnh "Một ngày làm việc mới" giành giải nhất cuộc thi Unpublished Photo 2022 - UP22 Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Bức ảnh "Cứu người trong lũ lụt" của anh Quân được ban tổ chức cuộc thi The Standard Chartered Weather Photographer of the Year lựa chọn là 1 trong 10 hình ảnh có tác động thiên tai trên thế giới năm 2025 và giành giải International Photography Awards 2025 Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Báo Thanh Niên từng chia sẻ về ảnh "Tái chế nhựa" anh Quân mất 2 năm để chụp, giành giải thưởng Danh dự trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh vì Nhân loại 2025 (Photography 4 Humanity) do Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức nhân ngày Nhân quyền thế giới 12.10.2025. Độc giả có thể xem thêm tại đây.