Đời sống Cộng đồng

Xúc động khoảnh khắc đồi mồi quý hiếm bò về biển sau khi được giải cứu

Phan Diệp
21/05/2026 06:30 GMT+7

Trong lúc gom rác trên bãi biển đặc khu Côn Đảo, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và 2 đồng nghiệp giải cứu 2 con đồi mồi quý hiếm bị mắc lưới đang đói, khát giữa trời nắng.

Một ngày giữa tháng 5 vừa qua, bà Thanh Tâm (55 tuổi), nhân viên đội vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) và đồng nghiệp giải cứu 2 con đồi mồi mắc lưới dạt vào bãi An Hội.

Đoạn clip ghi lại cảnh mọi người tháo chùm lưới đang siết chặt 2 con rùa biển thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, ở cuối clip, sau khi được cứu, 2 con đồi mồi vội vàng bò về phía biển khiến nhiều người xúc động.

"Trong quá trình làm việc, tôi cũng từng giúp đỡ một số con rùa bị mắc lưới trôi vào bờ như thế. Lần này khi chia sẻ clip lên mạng xã hội, chúng tôi được nhiều người quan tâm nên cảm thấy vừa vui, vừa bất ngờ", bà Tâm chia sẻ.

Các công nhân vệ sinh môi trường cứu hộ 2 cá thể đồi mồi quý hiếm

Đồi mồi thuộc bộ rùa biển và là động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Việt Nam.

Bà Tâm cho biết, thời điểm phát hiện 2 con đồi mồi bị mắc lưới, trời còn nắng gắt. Thấy chúng cố gắng vùng vẫy trên bãi biển vừa đói, vừa khát nên chẳng cần suy nghĩ, bà Tâm cùng đồng nghiệp chạy đến giải cứu ngay.

"Tuy bị mắc lưới nhưng chúng cũng rất may mắn khi dạt vào bờ nên được cứu. Nếu lưới chìm, bị kẹt bởi san hô... thì chúng sẽ chết mất", bà Tâm kể và cho biết 2 cá thể đồi mồi nặng khoảng 1 kg và 3 kg.

Bà Tâm (phải) cùng đồng nghiệp là bà Huỳnh Thị Hường là 2 trong 3 người đã giúp đỡ 2 cá thể đồi mồi trở về biển

Ảnh: NVCC

Rác thải trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo, ảnh chụp chiều 20.5

Ảnh: NVCC

Bà Tâm gắn bó với Côn Đảo từ nhỏ nên có tình yêu đặc biệt với biển. Là nhân viên vệ sinh môi trường hơn 10 năm nay, bà Tâm không chỉ làm sạch đường sá, công viên mà còn gom rác dọc bờ biển.

Thông qua việc làm giúp đỡ 2 con đồi mồi tìm lại sự sống, bà Tâm và các đồng nghiệp mong rằng cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi. Theo bà, một nắm lưới, một ống hút hay mẩu rác nhỏ khi vứt xuống biển có thể là những cái bẫy giết chết sinh vật biển.

Ngày 19.5, bà Tâm cùng 2 đồng nghiệp cũng được Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo khen thưởng về hành động kịp thời giúp đỡ 2 cá thể đồi mồi quý hiểm.

Clip rùa mắc lưới bơi đến thuyền cầu cứu gây xúc động, hút 16 triệu lượt xem

Clip ghi lại cảnh con rùa mắc lưới bơi đến thuyền như cầu cứu được ngư dân giải cứu, thu hút 16 triệu lượt xem và nhiều bình luận xúc động trên mạng xã hội.

Thảo Cầm Viên nuôi rùa núi vàng, rùa răng, rùa đất lớn: Bên ngoài bị bán phóng sinh

Rùa mẹ quay về Côn Đảo đẻ trứng, dù chưa vào mùa cao điểm

