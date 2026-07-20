Mẹo chụp ảnh dải ngân hà đẹp nhất mùa 2026: Có thể áp dụng ngay tối nay

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), nếu bạn đang lên kế hoạch chụp ảnh dải ngân hà, đừng chỉ quan tâm đến máy ảnh hay ống kính. Điều quyết định một bức ảnh đẹp lại nằm ở việc lên kế hoạch trước khi bấm máy. Một chút chuẩn bị về thời gian, hướng quan sát và pha mặt trăng có thể quyết định liệu bạn mang về một bức ảnh ưng ý hay chỉ là một bầu trời đầy nhiễu hạt.

Dải ngân hà đang trong giai đoạn đẹp nhất để quan sát và chụp ảnh năm 2026 ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

1. Hãy nhìn về phía nam

Nếu muốn chụp được phần đẹp nhất của dải ngân hà, người chụp cần biết phần trung tâm của nó sẽ xuất hiện ở đâu trên bầu trời. Tại Việt Nam vào tháng 7, đây là điều rất dễ xác định.

Ngay sau khi trời tối, khoảng 19 giờ 30 phút đến 21 giờ, phần trung tâm sáng nhất sẽ nằm ở hướng đông nam đến nam. Từ khoảng 22 giờ 00 đến nửa đêm, phần trung tâm của dải ngân hà sẽ dịch dần về phía nam, đạt độ cao khoảng 30 - 40° so với đường chân trời (tùy vị trí quan sát).

Sau nửa đêm, phần trung tâm tiếp tục di chuyển về tây nam rồi dần lặn trước khi trời sáng. Lưu ý, đừng tìm dải ngân hà ở phía bắc. Nếu đang lên kế hoạch chụp ảnh, hãy ưu tiên các tiền cảnh hướng đông nam, nam hoặc tây nam để có bố cục đẹp nhất.

Một mẹo khác là tìm chòm sao Sagittarius (Cung Thủ), khu vực này chính là nơi chứa trung tâm của dải ngân hà, cũng là phần sáng và nổi bật nhất trên bầu trời. Nếu chưa quen định vị bầu trời, hãy sử dụng các ứng dụng như PhotoPills, Stellarium hoặc Sky Guide. Chúng sẽ hiển thị chính xác vị trí và thời gian xuất hiện của dải ngân hà theo địa điểm của bạn, giúp việc lên kế hoạch chụp ảnh trở nên đơn giản hơn.

Chụp ảnh cùng dải ngân hà trở thành trend suốt thời gian qua ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

2. Xác định bố cục trước, chọn thời gian sau

Một điều rất thú vị là trung tâm của dải ngân hà luôn mọc và lặn ở gần cùng một hướng trên bầu trời. Điều thay đổi theo từng ngày chỉ là thời điểm nó xuất hiện, chứ không phải vị trí của nó khi ở cùng một hướng.

Nói cách khác, nếu bạn đứng ở cùng một địa điểm, nhìn về cùng một hướng, thì mỗi khi trung tâm của dải ngân hà đi đến vị trí đó, nó sẽ luôn có độ cao gần như giống nhau trên bầu trời. Điều này cực kỳ hữu ích khi lên bố cục ảnh.

Ví dụ, nếu bạn muốn chụp ảnh dải ngân hà, bạn chỉ cần: Chọn trước địa điểm có tiền cảnh đẹp; Dùng ứng dụng như PhotoPills hoặc Stellarium để xác định thời điểm trung tâm dải ngân hà đi qua đúng vị trí mong muốn; Di chuyển vài m hoặc vài chục m nếu cần để căn chỉnh bố cục hoàn hảo trước khi bấm máy.

Thay vì đến nơi rồi mới loay hoay tìm hướng, hãy lên kế hoạch trước bằng chế độ Planner hoặc AR của PhotoPills. Bạn sẽ biết chính xác dải ngân hà sẽ xuất hiện ở đâu, lúc mấy giờ và có khớp với tiền cảnh hay không, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian sau đó.

Giữa tháng 7 hiện nay cũng là thời điểm có nhiều đêm lý tưởng để săn dải ngân hà khi mặt trăng chỉ đang ở pha lưỡi liềm đầu tháng ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

3. Đừng quên kiểm tra pha mặt trăng

Giữa tháng 7 hiện nay cũng là thời điểm có nhiều đêm lý tưởng để săn dải ngân hà khi mặt trăng chỉ đang ở pha lưỡi liềm đầu tháng và nhanh chóng lặn đi. Bầu trời càng tối, dải ngân hà càng hiện rõ nét với nhiều chi tiết.

Nếu có ánh trăng, hãy để mặt trăng nằm lệch khoảng 60 - 90° so với hướng chụp. Ánh trăng bên hông sẽ giúp tiền cảnh có chiều sâu mà vẫn không làm lu mờ dải ngân hà. "Một bức ảnh Milky Way đẹp không đến từ sự may mắn, mà đến từ việc lựa chọn đúng địa điểm, đúng thời điểm, đúng hướng nhìn", HAS khuyến cáo.