Côn Đảo, đảo bí ẩn nhất thế giới: Chiêm ngưỡng 4 hiện tượng hiếm trên bầu trời

Trong danh sách 30 đảo bí ẩn nhất thế giới mà du khách nên ghé thăm dịp hè 2026, để tìm kiếm một chuyến phiêu lưu và thoát khỏi nhịp sống ồn ào, Travel & Leisure chọn Côn Đảo, điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam ở vị trí đầu tiên.

Nhiều khoảnh khắc đẹp trên bầu trời Côn Đảo, hòn đảo bí ẩn nhất thế giới 2026 được người dân và du khách chụp lại ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Danh sách này dựa trên bình chọn của các chuyên gia du lịch, du khách với các tiêu chí như vắng vẻ, hoang sơ, ít người biết đến, chưa bị quá tải du lịch, nơi du khách có thể thoát khỏi thế giới hiện đại xô bồ. Theo Travel & Leisure, Côn Đảo mang đến cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại với những bãi biển vắng người, làn nước trong xanh cùng các vách đá granite hùng vĩ và nhiều trải nghiệm thú vị.

Ở Côn Đảo, trong nửa đầu năm 2026, nhiều người dân và du khách đã chứng kiến và chụp lại được nhiều khoảnh khắc kỳ thú trên bầu trời, từ sao chổi sau 170.000 năm mới xuất hiện, đám mây phát sáng màu đỏ hồng như một sao chổi khổng lồ vắt ngang dải ngân hà, những cột sáng lơ lửng trên bầu trời đến dải ngân hà đẹp nhất bầu trời đêm mùa hè trở thành "hot trend"...

Những trải nghiệm thiên văn thú vị ở đặc khu duy nhất của TP.HCM khi bầu trời đêm ít bị ô nhiễm ánh sáng cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến với hòn đảo này, khiến Côn Đảo càng trở nên bí ẩn, thú vị trong mắt du khách.

1. Sao chổi cực hiếm "170.000 năm có một" xuất hiện ở Côn Đảo

Bức ảnh về sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS), vị khách đặc biệt ghé thăm trái đất sau 170.000 năm được chụp tại Côn Đảo cuối tháng 4.2026 khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi đây là khoảnh khắc "170.000 có một".

Sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS), vị khách đặc biệt ghé thăm trái đất sau 170.000 năm được chụp tại Côn Đảo cuối tháng 4.2026 ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Chuyên gia cho biết đây khoảnh khắc trên không chỉ là quan sát và chụp ảnh thiên văn, mà là cuộc "chạy đua với thời gian" đúng nghĩa. Khoảng thời gian tốt nhất để tìm thấy sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS) là từ giờ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sáng, tức khoảng 90 phút trước khi mặt trời mọc.

"Đây là một trong những sao chổi chu kỳ dài hiếm gặp, có thể mất tới 170.000 năm mới quay lại. Điều đó có nghĩa là khoảnh khắc bạn nhìn thấy nó, nếu thành công, là duy nhất trong đời", HAS thông tin.

2. Đám mây đỏ hồng như một sao chổi khổng lồ vắt ngang dải ngân hà

Tối 5.7, hình ảnh về một đám mây phát sáng kỳ lạ màu đỏ hồng, kéo dài như một sao chổi khổng lồ vắt ngang dải ngân hà được chụp trên bầu trời Côn Đảo khiến người dân và du khách tò mò.

Chuyên gia xác nhận hiện tượng này được khoa học hiếm gặp gọi là "Space Jellyfish", chỉ xuất hiện khi hội đủ rất nhiều điều kiện về thời gian, góc chiếu của mặt trời và vị trí người quan sát, được cho là xuất phát từ Trung Quốc.

Hiện tượng "Space Jellyfish" xuất hiện ở Côn Đảo đầu tháng 7.2026 ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Chuyên gia nhận định khả năng cao đây là hình ảnh từ vụ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 8A (Long March-8A) mang theo nhóm vệ tinh mới đã được phóng vào lúc 21 giờ 43 phút ngày 5.7.2026 theo giờ Bắc Kinh, tức 20 giờ 43 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

3. Những cột sáng nhiều màu bí ẩn

Vài ngày sau, tối 10.7, trên bầu trời Côn Đảo bất ngờ xuất hiện những cột sáng lơ lửng nhiều màu sắc, ẩn hiện trong mây vào lúc nửa đêm khiến nhiều người tò mò. Hiện tượng này được người dân và du khách bắt gặp, quan sát được bằng mắt thường.

"Gươm ánh sáng trên bầu trời Côn Đảo. Tối nay, hàng loạt cột sáng xanh, lục, cam và đỏ bất ngờ xuất hiện giữa những tầng mây. Điều kỳ lạ là cả nhóm chúng mình đều nhìn thấy bằng mắt thường, chứ không chỉ qua máy ảnh", một người chứng kiến mô tả.

Những cột sáng bí ẩn từ hiện tượng "light pillars" xuất hiện trên bầu trời đêm Côn Đảo ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Theo chuyên gia, khả năng cao đây là hiện tượng "light pillars". Theo đó, hiện tượng là sự xuất hiện của những cột sáng trên bầu trời vào ban đêm như trong phim khoa học viễn tưởng. Hiện tượng này rất thường gặp ở các nước xứ lạnh vào mùa đông, nhưng đôi lúc ở các nước gần xích đạo như Việt Nam cũng thấy được.

Các cột sáng này hình thành là do các tinh thể băng trong không khí phản xạ ánh sáng nhân tạo hắt lên từ mặt đất và đến mắt ta. Ánh sáng nhân tạo này có thể là đèn đường, tàu cá…

4. Dải ngân hà vào mùa đẹp nhất

Tháng 7.2026, khi vào tâm điểm của "mùa Milky Way", dải ngân hà (còn gọi là Sông Ngân) đẹp nhất, lung linh huyền ảo trên bầu trời đêm thu hút nhiều người yêu thiên văn ghi lại những khoảnh tuyệt đẹp. Tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), chụp ảnh cùng dải ngân hà bất ngờ thành "hot trend" không thể bỏ qua của nhiều người dân, du khách đến đây.

Dài ngân hà đang vào mùa đẹp nhất ở Côn Đảo ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Mùa săn Milky Way tại Việt Nam lý tưởng nhất kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, với cao điểm là tháng 5 đến tháng 8, đặc biệt nhất trong vài tuần ngắn ngủi của tháng 7 khi lõi ngân hà rõ nét nhất. Trong đó, Côn Đảo là một trong những nơi ngắm, chụp dải ngân hà lý tưởng nhất với bầu trời trong, ít ô nhiễm ánh sáng.