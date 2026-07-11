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Đời sống Cộng đồng

Bầu trời Côn Đảo xuất hiện những cột sáng nhiều màu tối 10.7: Hiện tượng gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
Đang chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, nhiều người bất ngờ ghi lại những cột sáng nhiều màu lơ lửng giữa bầu trời đêm. Chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là hiện tượng 'light pillars'.

Hình ảnh về "hiện tượng lạ" ở Côn Đảo, hòn đảo được mệnh danh là bí ẩn nhất thế giới được anh Trần Hải Huy Trường, một người dân TP.HCM hiện đang sống và làm việc ở đặc khu Côn Đảo chia sẻ lên mạng xã hội có tên Hht Tran sáng nay thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đảo bí ẩn nhất thế giới ở Việt Nam có hiện tượng lạ tối 10.7, là gì? - Ảnh 1.

Những cột sáng nhiều màu sắc trên bầu trời Côn Đảo tối qua 10.7 được anh Trường chụp lại

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Theo những bức ảnh được anh chụp lại và đăng tải, trên bầu trời Côn Đảo bất ngờ xuất hiện những cột sáng lơ lửng nhiều màu sắc, ẩn hiện trong mây vào lúc nửa đêm khiến nhiều người tò mò.

"Gươm ánh sáng trên bầu trời Côn Đảo. Tối nay, hàng loạt cột sáng xanh, lục, cam và đỏ bất ngờ xuất hiện giữa những tầng mây. Điều kỳ lạ là cả nhóm chúng mình đều nhìn thấy bằng mắt thường, chứ không chỉ qua máy ảnh. Đến giờ mình vẫn chưa xác định chính xác đây là hiện tượng gì. Có thể là một hiện tượng quang học khí quyển rất hiếm khi ánh sáng tương tác với lớp mây cao chứa tinh thể băng, hoặc một nguyên nhân khác mà mình chưa biết", anh Trường mô tả.

Vốn là người có tình yêu dành cho thiên văn và nhiếp ảnh thiên văn, suốt 3 năm nay, anh Trường từng đi chụp bầu trời đêm ở nhiều nước trên thế giới nhưng chưa bao giờ gặp cảnh này.

Đảo bí ẩn nhất thế giới ở Việt Nam có hiện tượng lạ tối 10.7, là gì? - Ảnh 2.

Nhiều năm chụp ảnh thiên văn, đây là lần đầu tiên anh Trường chụp được hiện tượng này

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Đảo bí ẩn nhất thế giới ở Việt Nam có hiện tượng lạ tối 10.7, là gì? - Ảnh 3.

Nhiều người chụp ảnh dải ngân hà về đêm ở Côn Đảo may mắn bắt gặp hiện tượng trên

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Côn Đảo được tạp chí Travel and Leisure xếp vị trí đầu tiên trong danh sách 30 đảo bí ẩn nhất thế giới, phù hợp cho chuyến phiêu lưu và thoát khỏi nhịp sống ồn ào dịp hè. Cụ thể, trong danh sách 30 đảo bí ẩn nhất thế giới du khách nên ghé thăm hè 2026, tạp chí này chọn Côn Đảo, điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam, ở vị trí đầu tiên.

Là hiện tượng gì?

Những tháng vừa qua, hành trình thiên văn của anh Trường dừng chân ở đặc khu Côn Đảo. Anh đang trong những ngày chụp ảnh dải thiên hà cho nhiều người dân và du khách đến đặc khu duy nhất của TP.HCM này, được nhiều người biết tới.

Tối qua, khi đang trong quá trình chụp ảnh cho khách, anh lại bắt gặp được hiện tượng trên và những khách hàng của anh đã có được khoảnh khắc thú vị không chỉ với dải ngân hà.

"Có những chuyến đi, điều đáng nhớ nhất lại là những thứ không ai lên kế hoạch trước", anh bày tỏ.

Đảo bí ẩn nhất thế giới ở Việt Nam có hiện tượng lạ tối 10.7, là gì? - Ảnh 4.

Đảo bí ẩn nhất thế giới ở Việt Nam có hiện tượng lạ tối 10.7, là gì? - Ảnh 5.

Khả năng cao hiện tượng lạ mà nhiều người nhìn thấy ở Côn Đảo tối qua là hiện tượng "light pillars"

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Theo chuyên gia, khả năng cao đây là hiện tượng "light pillars". Theo đó, hiện tượng là sự xuất hiện của những cột sáng trên bầu trời vào ban đêm như trong phim khoa học viễn tưởng. Hiện tượng này rất thường gặp ở các nước xứ lạnh vào mùa đông, nhưng đôi lúc ở các nước gần xích đạo như Việt Nam cũng thấy được.

Các cột sáng này hình thành là do các tinh thể băng trong không khí phản xạ ánh sáng nhân tạo hắt lên từ mặt đất và đến mắt ta. Ánh sáng nhân tạo này có thể là đèn đường, tàu cá…

Nhiều người cho rằng với nước nhiệt đới như ở Việt Nam thì không băng giá, nhưng đó chỉ là nhìn nhận ở vùng không khí gần mặt đất, còn các tinh thể băng có thể dễ dàng hình thành ở độ cao trên 1 km so với mặt đất và ánh sáng đèn nhân tạo hoàn toàn có thể truyền lên đến độ cao này, chuyên gia cho biết.

Đảo bí ẩn nhất thế giới ở Việt Nam có hiện tượng lạ tối 10.7, là gì? - Ảnh 6.

Bạn nghĩ gì về hiện tượng này?

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Ngày 25.6.2025, người dân ở Gia Lai (Bình Định cũ) cũng quan sát được hiện tượng tương tự như trên và chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, vào tối 5.7, anh Trường cũng nhìn thấy và chụp được một đám mây phát sáng màu đỏ hồng kỳ lạ, kéo dài như một sao chổi khổng lồ vắt ngang dải ngân hà ở Côn Đảo.

Chuyên gia nhận định đây là hình ảnh từ vụ Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 8A (Long March-8A) mang theo nhóm vệ tinh mới đã được phóng vào lúc 21 giờ 43 phút ngày 5.7.2026 theo giờ Bắc Kinh, tức 20 giờ 43 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

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