Hiện tượng lạ xuất hiện ở Côn Đảo tối qua 5.7 là gì?: 'May có camera ghi lại…'

Hình ảnh về hiện tượng lạ trên bầu trời Côn Đảo mà dân mạng quan tâm được anh Trần Hải Huy Trường, một người dân TP.HCM hiện đang sống và làm việc ở đặc khu Côn Đảo chia sẻ lên tài khoản cá nhân có tên Hht Tran.

Hiện tượng lạ trên bầu trời Côn Đảo được anh Trường chụp vào tối qua 5.7 ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Anh Trường cho biết tối qua 5.7, trong lúc đang chụp ảnh dải ngân hà đang vào mùa đẹp nhất ở Việt Nam, khoảng 9 giờ kém, anh bất ngờ phát hiện ra một đám mây phát sáng màu đỏ hồng kỳ lạ.

"Ban đầu cứ tưởng là một đám mây phát sáng kỳ lạ. Nhưng chỉ vài phút sau, khối màu đỏ hồng ấy lớn dần, kéo dài như một sao chổi khổng lồ vắt ngang dải ngân hà", anh Trường mô tả. Toàn bộ khoảnh khắc trên được anh Trường chụp lại trong khung hình. Sau đó, anh chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn cư dân mạng.

Hiện tượng lạ trên bầu trời Côn Đảo là gì?

Anh Trường cho biết bản thân có tình yêu dành cho thiên văn, nên với các hiện tượng lạ, thú vị, anh luôn tìm cách để lý giải chúng dưới góc độ khoa học. Sau khi tìm hiểu, anh phát hiện vào khoảng 8 giờ 43 phút tối qua 5.7 theo giờ Việt Nam, tên lửa Long March-8A được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Văn Xương, đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Anh Trường vô tình phát hiện hiện tượng này khi đang chụp ảnh cho khách, do đó, nhiều người may mắn đã có khoảnh khắc đẹp, thú vị ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Những bức ảnh này được chụp tại Côn Đảo vào khoảng 20 giờ 57 phút, khi tên lửa đã bay lên tầng khí quyển rất cao. Điều đặc biệt là ở độ cao đó, khí xả của tên lửa vẫn còn được ánh mặt trời chiếu sáng, trong khi mặt đất đã chìm trong bóng tối.

Chính vì vậy, người quan sát sẽ thấy một đám mây khí xả màu đỏ hồng rực, có hình giọt nước hoặc sao chổi khổng lồ nên khả năng cao khoảnh khắc mình chụp được trên bầu trời là từ vụ phóng tên lửa này", anh Trường thông tin.

Chuyên gia xác nhận hiện tượng này được khoa học gọi là "Space Jellyfish", chỉ xuất hiện khi hội đủ rất nhiều điều kiện về thời gian, góc chiếu của mặt trời và vị trí người quan sát.

Theo thông tin chính thức từ Tân Hoa xã mới đây, tên lửa đẩy Trường Chinh 8A (Long March-8A) mang theo nhóm vệ tinh mới đã được phóng vào lúc 21 giờ 43 phút ngày 5.7.2026 theo giờ Bắc Kinh, tức 20 giờ 43 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Bầu trời Côn Đảo về đêm lung linh ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Thật không ngờ một đêm đi chụp dải ngân hà bình thường lại vô tình ghi lại được khoảnh khắc hiếm như vậy. Đúng là thiên nhiên và vũ trụ lúc nào cũng biết cách tạo ra những bất ngờ", anh Trường bày tỏ.

Nhiều tháng nay, anh Trường được nhiều người dân Côn Đảo và du khách biết tới khi là thợ chụp ảnh dải ngân hà "đắt show". Từ chuyến công tác dài ngày ở đặc khu này, anh quyết định làm "nghề tay trái" là thợ chụp ảnh và bất ngờ gắn bó với công việc này.

Bên dưới bài đăng, tài khoản Diễn Phi bình luận: "Đợt mình chụp ảnh cũng bắt gặp hiện tượng này một lần". "Vừa chụp được dải ngân hà, vừa chụp được khoảnh khắc đẹp từ vụ phóng tên lửa. Quá tuyệt vời", một tài khoản nhận xét. Tài khoản Đình Vương bày tỏ: "Cũng may có camera ghi lại, không về kể không ai tin!".