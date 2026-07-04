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Đời sống Cộng đồng

Đang vào mùa đẹp nhất để ngắm dải ngân hà trên bầu trời Việt Nam, đừng bỏ lỡ!

Cao An Biên
Cao An Biên
Tháng 7 được giới thiên văn gọi là 'mùa vàng' để quan sát dải ngân hà ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam. Còn chờ gì mà không ngước nhìn lên bầu trời Việt Nam tối nay 4.7?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tháng 7 được xem là "mùa vàng" để quan sát dải ngân hà ở Bắc bán cầu. Khi màn đêm buông xuống, phần trung tâm rực rỡ nhất của dải ngân hà sẽ nhô cao dần trên bầu trời hướng đông nam, tạo nên một dải sáng mờ vắt ngang bầu trời.

Vài tuần ngắn ngủi để thấy cảnh ngoạn mục trên bầu trời Việt: Xem ngay tối nay! - Ảnh 1.

Tháng 7 được giới thiên văn gọi là "mùa vàng" để quan sát dải ngân hà ở Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam

ẢNH: THANH TÙNG

Đây là thời điểm mà các nhà quan sát và nhiếp ảnh gia thiên văn trên khắp thế giới mong chờ nhất trong năm. Dải ngân hà không phải là một đám mây hay hiện tượng khí quyển, mà là ánh sáng tổng hợp từ hàng trăm tỉ ngôi sao trong chính thiên hà chứa hệ mặt trời của chúng ta.

Xen giữa những dải sáng là các đám mây bụi vũ trụ khổng lồ, che khuất ánh sáng từ những ngôi sao phía sau và tạo nên những vệt tối đặc trưng, khiến khung cảnh càng trở nên ngoạn mục.

Mẹo quan sát dải ngân hà tháng 7

Tuy nhiên, để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của dải ngân hà, bạn cần một bầu trời đủ tối. HAS khuyên người yêu thiên văn cần rời xa ánh đèn thành phố, chọn những đêm ít hoặc không có ánh trăng cùng một bầu trời quang đãng.

Sau khoảng 20 - 30 phút để mắt thích nghi với bóng tối, bạn có thể nhìn thấy dải sáng mờ bằng chính mắt thường mà không cần đến kính thiên văn. Nếu bạn yêu thích bầu trời đêm, đừng bỏ lỡ cơ hội trong tháng 7 này.

Vài tuần ngắn ngủi để thấy cảnh ngoạn mục trên bầu trời Việt: Xem ngay tối nay! - Ảnh 2.

Mùa săn Milky Way tại Việt Nam lý tưởng nhất kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, với cao điểm là tháng 5 đến tháng 8 khi lõi ngân hà rõ nét nhất

ẢNH: THANH TÙNG

"Chỉ cần một chuyến đi ngắn đến vùng ngoại ô hoặc khu vực ít bị ô nhiễm ánh sáng, bạn sẽ có dịp ngắm nhìn ngôi nhà của mình giữa vũ trụ dải ngân hà, thiên hà có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng và là nơi mặt trời cùng trái đất đã tồn tại suốt hơn 4,5 tỉ năm. Có thể nói, đây là một trong những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ nhất mà chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường", HAS cho biết.

Mùa săn Milky Way tại Việt Nam lý tưởng nhất kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, với cao điểm là tháng 5 đến tháng 8 khi lõi ngân hà rõ nét nhất. Trong đó, Côn Đảo là một trong những nơi ngắm, chụp dải ngân hà lý tưởng nhất với bầu trời trong, ít ô nhiễm ánh sáng.

Khi vào "mùa Milky Way" 2026, dải ngân hà lung linh huyền ảo trên bầu trời đêm thu hút nhiều người yêu thiên văn ghi lại những khoảnh tuyệt đẹp. Tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), chụp ảnh cùng dải ngân hà bất ngờ thành "hot trend" không thể bỏ qua của nhiều người dân, du khách đến đây suốt nhiều tháng qua.

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