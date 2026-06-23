Khoảnh khắc hiếm ở TP.HCM ngày Hạ chí: Thấy núi Bà Đen cách khoảng 100 km

Hôm 21.6, người Việt Nam đón ngày dài nhất, đêm ngắn nhất 2026 khi Hạ chí 2026 xuất hiện. Thời điểm này, mặt trời lặn muộn hơn so với bình thường và khoảnh khắc chụp núi Bà Đen (Tây Ninh) với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi khi nhìn từ TP.HCM ngay đúng lúc hoàng hôn ngày Hạ chí khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.

Khoảnh khắc núi Bà Đen Tây Ninh chụp từ TP.HCM chiều ngày Hạ chí 21.6.2026 ẢNH: ĐẶNG NGUYỄN HẢI DUY

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đặng Nguyễn Hải Duy (34 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM xác nhận khoảnh khắc hiếm gặp nói trên được anh chụp vào chiều 21.6 đúng ngày Hạ chí 2026.

Anh kể cũng như những ngày cuối tuần khác, lúc hoàng hôn, anh dẫn con nhỏ lên sân thượng chung cư ở xã Tân Nhựt (H.Bình Chánh cũ) tại tầng thứ 15 thì bất ngờ nhìn thấy núi Bà Đen xa xa bằng mắt thường.

Lập tức, anh xuống lại nhà, lấy máy ảnh và lên lại sân thượng để chụp khoảnh khắc này. Theo anh Duy, thời điểm mới nhìn thấy bằng mắt thường, trời trong hơn, anh có thể quan sát rõ hơn so với thời điểm chụp bằng máy ảnh. Tuy nhiên, anh cũng đã kịp lưu lại khoảnh khắc đẹp với ngọn núi được mệnh danh là "nóc nhà Nam bộ" khi ở ngay tại nhà mình.

Trong "Gia Định thành thông chí", một sử liệu quan trọng về Nam bộ thời nhà Nguyễn của tác giả Trịnh Hoài Đức vào đầu thế kỷ 19, núi Bà Đen được mô tả như sau: "Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…".

"Lần đầu nhìn thấy! Đã chờ khoảnh khắc này rất lâu!"

Anh Duy cho biết năm ngoái, khi đọc được thông tin nhìn người nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM vào những ngày hiếm hoi trời cực trong, thời tiết ủng hộ, anh cũng đã lần mò tìm hướng núi để quan sát.

"Tuy nhiên, dù đã thử nhiều lần, nhưng tôi chưa có duyên nhìn thấy vì từ vị trí nhà tôi đến ngọn núi này, cũng khoảng 100 km. Cho tới đúng vào chiều ngày Hạ chí 2026, tôi đã chứng kiến khoảnh khắc mình luôn tìm kiếm. Đây là ngày Hạ chí rất đặc biệt với tôi!", người đàn ông chia sẻ.

Sau đó, anh Duy đã chia sẻ khoảnh khắc thú vị lên mạng xã hội để lưu lại kỷ niệm đẹp cũng như để bạn bè cùng chiêm ngưỡng. Nhiều người sau khi thấy khoảnh khắc trên cũng cảm thấy hào hứng, thú vị.

Năm 2025, nhiều người ở TP.HCM không ít lần nhìn thấy núi Bà Đen và chụp lại được khoảnh khắc hiếm hoi trong năm vào những ngày trời trong. Những bức ảnh vừa khiến nhiều người tò mò, vừa gây bất ngờ và nhanh chóng được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2025, khoảnh khắc hiếm hoi chụp núi Bà Đen từ TP.HCM cũng từng gây sốt mạng ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Mới đây, vào ngày 18.6, ảnh chụp đỉnh núi Bà Đen ở Tây Ninh khi đứng từ núi Sam An Giang cũng khiến nhiều người khó tin. Khoảnh khắc thú vị này đang được dân mạng chia sẻ, bình luận rôm rả.

Anh Lâm Ngọc Thái (32 tuổi) tác giả bức ảnh nói trên xác nhận bức ảnh được chụp vào sáng sớm 18.6 từ vị trí quảng trường để lên cáp treo của núi Sam. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể quan sát và chụp được khoảnh khắc này vì lý do thời tiết, khiến việc nhìn thấy núi Bà Đen từ vị trí núi Sam là hiếm gặp.

Trong khi đó, núi Bà Đen còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ", là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với độ cao hơn 986 m, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh bao la.