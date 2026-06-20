Ngày mai có mặt trời lúc nửa đêm: Hạ chí 21.6 mang tới ngày dài nhất 2026

Theo Timeanddate.com, ngày mai chủ nhật, người Việt Nam đón Hạ chí trong năm 2026 lúc 15 giờ 24 phút (xét tại vị trí TP.HCM). Như vậy, tính từ ngày Hạ chí tháng 6.2025 đến ngày Hạ chí tháng 6.2026 kéo dài 365 ngày, 5 giờ và 42 phút.

Ngày mai 21.6 Bắc bán cầu đón Hạ chí, trong đó có Việt Nam. Nơi nào xuất hiện hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm? ẢNH MINH HỌA: CAO KỲ NHÂN

Đây sẽ là ngày đầu tiên của mùa hè ở Bắc bán cầu và là ngày đầu tiên của mùa đông ở Nam bán cầu. Đây cũng là ngày có thời gian ban ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm.

Theo các nhà nghiên cứu, ngày chí xảy ra hai lần trong năm, vào tháng 6 và tháng 12. Ngày chí tháng 6 (Hạ chí) năm nay rơi vào ngày 21.6, khi mà mặt trời xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của người sống ở chí tuyến bắc.

Trong khi đó, ngày chí tháng 12 (Đông chí) thường rơi vào ngày 21.12. Vào ngày này, mặt trời chiếu sáng vuông góc xuống chí tuyến nam. Việc này xảy ra cùng một thời điểm ở khắp nơi trên thế giới.

Mặt trời lúc nửa đêm ngày Hạ chí diễn ra ở đâu?

Theo Space.com, Hạ chí là ngày duy nhất trong năm mà tất cả mọi nơi trong Vòng Bắc Cực chứng kiến ban ngày suốt 24 giờ. Tuy nhiên, do khúc xạ trong khí quyển, hiện tượng "mặt trời lúc nửa đêm" (midnight sun) có thể xảy ra trong vài ngày.

Cụ thể, hiện tượng này xuất hiện trước và trong ngày Hạ chí ở những khu vực trong bán kính khoảng 97 km về phía nam Vòng Bắc Cực. Càng tiến dần về phía bắc của Vòng Bắc Cực, số ngày xuất hiện mặt trời vào nửa đêm càng nhiều.

Vào ngày hạ chí tháng 6, toàn bộ Bắc Cực - khu vực được bao quanh bởi Vòng Bắc Cực được mặt trời lúc nửa đêm chiếu sáng. Khu vực này gồm một số vùng của Mỹ, Canada, Iceland, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Nga…

Hạ chí là ngày duy nhất trong năm mà tất cả mọi nơi trong Vòng Bắc Cực chứng kiến ban ngày suốt 24 giờ ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Ở Vòng Nam Cực, ngày Hạ chí chìm vào ban đêm trong suốt 24 giờ. Cũng như bán cầu Bắc, bất cứ vị trí nào ở Vòng Nam Cực đều chứng kiến hiện tượng ban đêm vùng cực (polar night), mặt trời không nhô lên khỏi đường chân trời trong vài ngày trước Hạ chí.

Vào ngày Hạ chí tháng 6, Bắc Cực hướng về phía mặt trời. Bất kể trái đất quay bao nhiêu, mặt trời dường như không bao giờ lặn ở đây, tạo ra hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm. Ngược lại, Nam Cực chìm trong bóng tối 24 giờ còn gọi là đêm cực.