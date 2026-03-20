Tối nay 20.3, Xuân phân bắt đầu lúc mấy giờ và có gì trên bầu trời?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tối nay 20.3, đúng 21 giờ 48 phút Xuân phân bắt đầu. Mặt trời sẽ đi qua xích đạo thiên thể, một đường thẳng vô hình trên bầu trời và toàn bộ hành tinh sẽ cảm nhận sự chuyển dịch đó.

Space.com cho biết sự bắt đầu của mùa xuân ở Bắc bán cầu bao gồm Việt Nam và mùa thu ở Nam bán cầu được đánh dấu bằng điểm Xuân phân. Đây là thời điểm trục trái đất nằm ngang với mặt trời, tỏa sáng và nhiệt đều khắp toàn cầu.

Khoảnh khắc này trong hành trình hằng năm của trái đất quanh mặt trời đánh dấu sự kết thúc của một mùa và sự bắt đầu của mùa tiếp theo. Những người ngắm sao có thể nhận ra sự thay đổi vì bầu trời đêm mùa xuân, khi nhìn từ Bắc bán cầu, đầy những ngôi sao và chòm sao chỉ có thể nhìn thấy vào thời điểm này trong năm.

Đi tìm tam giác mùa xuân

Thuở xa xưa, cách dễ nhất để các nhà chiêm tinh quan sát sự chuyển đổi theo mùa này vào ngày Xuân phân là nhìn về phía tây nam sau khi mặt trời lặn và tạm biệt những ngôi sao sáng của mùa đông.

Để xác nhận mùa xuân trên bầu trời, hãy nhìn về phía bắc và bạn sẽ thấy 7 ngôi sao sáng của chòm sao Đại Hùng. Khi chòm sao này leo lên cao hơn trên bầu trời, hãy sử dụng các ngôi sao của nó để tìm tam giác mùa xuân - một tam giác đều tạo thành từ các ngôi sao mùa xuân Arcturus, Spica và Denebola.

Cả 3 ngôi sao đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng một chiếc kính thiên văn sân sau tốt hoặc một cặp ống nhòm ngắm sao có thể giúp quan sát tốt hơn. Tam giác mùa xuân sẽ vẫn hiện rõ trên bầu trời đêm cho đến tháng 8, khi mùa hè bắt đầu chuyển sang mùa thu.

Tìm 3 ngôi sao không thể nhầm lẫn trong vành đai Orion là Alnitak, Alnilam và Mintaka và bắt đầu xác định những ngôi sao sáng xung quanh chúng. Phía trên vành đai là Betelgeuse, một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, trông hơi đỏ khi nhìn bằng mắt thường nếu bạn nheo mắt.

Phía dưới vành đai là Rigel, trong khi bên trái và hơi thấp hơn là Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Sử dụng 3 ngôi sao này để tạo thành một hình dạng cân xứng - tam giác mùa đông. Chúng ta dần tạm biệt những ngôi sao sáng trên bầu trời mùa đông.