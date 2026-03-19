Tối nay 19.3 bầu trời Việt Nam có trăng mới, mang tới cảnh tượng tuyệt đẹp

Theo Timeanddate.com, vào thời điểm xảy ra trăng mới hay trăng non, mặt trăng nằm gần đường thẳng nối giữa trái đất và mặt trời. Trong pha này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng hoàn toàn về phía mặt trời, trong khi phần tối lại quay về phía trái đất.

Trăng mới hay trăng non là giai đoạn mặt trăng không hiện diện trên bầu trời

Mặt trăng trong giai đoạn này mọc cùng lúc với mặt trời vào buổi sáng và lặn vào lúc hoàng hôn, chỉ hiện diện trên bầu trời ban ngày. Tuy nhiên, việc quan sát mặt trăng vào ban ngày trong kỳ trăng non là cực kỳ khó khăn.

Do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói của mặt trời làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của mặt trăng. Bên cạnh đó, phần mặt trăng quay về phía trái đất không được chiếu sáng, nên không phản xạ đủ ánh sáng để được nhìn thấy bằng mắt thường.

Chính vì sự vắng mặt hoàn toàn của ánh sáng mặt trăng vào ban đêm, thời kỳ trăng mới được xem là thời điểm tối ưu nhất trong tháng để quan sát các thiên thể mờ trên bầu trời như các thiên hà, hay các cụm sao.

Tối nay có trăng mới, người Việt nhìn thấy gì?

Theo chuyên trang Space.com, trăng mới tối nay 19.3 là thời điểm lý tưởng để thoát khỏi ánh đèn thành phố và tìm kiếm những vì sao, thiên hà và các hiện tượng tự nhiên khó nắm bắt trên bầu trời mùa xuân. Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm trước khi trăng lưỡi liềm dần trở lại trước pha trăng thượng huyền vào ngày 25.3 tới.

Hãy tìm một vị trí có tầm nhìn thoáng đãng về phía tây để có cơ hội nhìn thấy sao Kim tỏa sáng thấp trên đường chân trời trong vòng một giờ sau khi mặt trời lặn. Khi mặt trăng khuất sau đường chân trời, sao Mộc sẽ là vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm. Nó có thể được tìm thấy tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời phía nam khi mặt trời lặn vào giữa tháng 3, gần các ngôi sao sáng Castor và Pollux trong chòm sao Song Tử.

Trong khi đó, sao Thiên Vương ẩn mình trong chòm sao Kim Ngưu, quá mờ để mắt thường có thể nhìn thấy. Để tìm sao Thiên Vương, trước tiên hãy xác định vị trí ngôi sao đỏ rực Aldebaran, tỏa sáng bên phải chòm sao Orion trên bầu trời chiều. Có thể tìm thấy đĩa nhỏ màu xanh ngọc của sao Thiên Vương bằng cách quét kính viễn vọng 200 mm qua vùng trời cách Aldebaran 5 độ về phía dưới bên phải, gần ánh sáng mờ ảo của cụm sao mở Pleiades.

Thời kỳ trăng mới được xem là thời điểm tối ưu nhất trong tháng để quan sát các thiên thể mờ trên bầu trời như các thiên hà, hay các cụm sao

Sao Thủy có thể được quan sát thấy như một hành tinh xuất hiện trước bình minh vào giữa đến cuối tháng 3, nó sẽ hiện lên thấp ở đường chân trời phía đông trước khi nhanh chóng biến mất trong ánh sáng chói chang của mặt trời mọc. Sao Hỏa và Sao Hải Vương vẫn ở quá gần mặt trời nên không thể nhìn thấy được.

Hãy nhìn lên phía chân trời tây nam trong những giờ sau khi mặt trời lặn để tìm kiếm những ngôi sao sáng của "lục giác mùa đông" đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đầu xuân. Hãy bắt đầu với Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nằm phía trên đường chân trời chiều tà ở phía nam, trong chòm sao Canis Major, hay còn gọi là Chó Lớn.

Tiếp theo, hãy tìm ánh sáng rực rỡ của ngôi sao siêu khổng lồ màu xanh Rigel lấp lánh bên dưới hình ảnh quen thuộc của vành đai Orion ở phía trên bên phải của Sirius, trước khi vút lên cao hơn về phía tây đến ngôi sao đỏ Aldebaran, tạo thành "con mắt phải của con bò tót trên bầu trời" trong chòm sao Kim Ngưu.

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta là Capella, cao hơn nữa, là điểm sáng nhất trong chòm sao Auriga, trước khi chúng ta di chuyển về phía đông để tìm thấy ngôi sao Pollux sáng rực ở phía trên bên trái của sao Mộc, tượng trưng cho đầu của một trong hai cặp song sinh bất tử trong chòm sao Song Tử.