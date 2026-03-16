Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Màn trình diễn rực rỡ nhất thế kỷ của sao chổi Halley: Năm 2061 mới gặp lại!

Cao An Biên
16/03/2026 19:45 GMT+7

Sao chổi Halley, một trong những sao chổi nổi tiếng nhất lịch sử - trong lần xuất hiện tiếp theo vào năm 2061 được dự báo sẽ có màn trình diễn rực rỡ nhất thế kỷ. Tối nay hãy cùng khám phá về sao chổi này.

Theo thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), lần cận nhật sắp tới của sao chổi nổi tiếng Halley (1P/Halley) có thể là một trong những màn trình diễn rực rỡ nhất thế kỷ. Trong lúc chờ đợi sao chổi C/2026 A1 (MAPS) mới được phát hiện sẽ xuất hiện vào tháng 4 tới đây, hãy cùng tìm hiểu về sao chổi Halley huyền thoại.

Màn trình diễn rực rỡ nhất thế kỷ của sao chổi Halley: Năm 2061 mới gặp lại! - Ảnh 1.

Sao chổi là thiên thể thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thiên văn Việt Nam và thế giới

ẢNH: THANH TÙNG

Sao chổi Halley là một trong những sao chổi nổi tiếng nhất trong lịch sử, quay trở lại vùng trong của hệ mặt trời khoảng mỗi 76 năm một lần. Trong lần xuất hiện vào năm 1986 gần đây nhất, do khi ở vị trí cận nhật, nó nằm ở vị trí đối diện với mặt trời trên bầu trời nên chỉ đạt tới độ sáng cực đại là 2,4 vào đầu tháng 3.

Vậy trong lần cận nhật tiếp theo sẽ tới vào năm 2061 sắp tới, sao chổi này sẽ sáng như thế nào? Những dự đoán đầu tiên đưa ra con số cực đại là - 0,3 vào ngày 28.7.2061, tức là sáng gấp 12 lần so với độ sáng cực đại trong lần cận nhật vào năm 1986.

Phát hiện mới về sao chổi Halley năm 2061

Gần đây, các nhà thiên văn học đã nhận thấy rằng, Halley có thể sáng hơn nhiều so với dự đoán trước đó nhờ một hiện tượng gọi là tán xạ thuận. Hiện tượng này xảy ra khi ánh sáng từ mặt trời bị các hạt bụi trong đuôi sao chổi tán xạ theo hướng về phía người quan sát, làm cho sao chổi trông sáng hơn đáng kể.

Bằng việc phân tích 28 phổ quan sát của Halley được chụp trong lần xuất hiện vào năm 1985 - 1986, họ xác định lượng bụi trong sao chổi và cách các hạt bụi này tán xạ ánh sáng.

Sử dụng mô hình Henyey - Greenstein, một mô hình vật lý thường dùng để mô tả sự tán xạ ánh sáng trong các đám bụi thiên văn cho thấy, hiệu ứng tán xạ sẽ mạnh nhất ngay sau khi sao chổi đi qua điểm cận nhật (khi nó ở gần mặt trời nhất).

Màn trình diễn rực rỡ nhất thế kỷ của sao chổi Halley: Năm 2061 mới gặp lại! - Ảnh 2.

Người Việt Nam phải chờ 35 năm nữa để quan sát sao chổi Halley nổi tiếng

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Vào thời điểm đó, vị trí hình học giữa mặt trời, sao chổi và trái đất sẽ khiến ánh sáng bị tán xạ trực tiếp về phía người quan sát trên trái đất, làm độ sáng của sao chổi tăng vọt.

Kết quả cho thấy vào cuối tháng 7.2061, Halley có thể đạt độ sáng biểu kiến khoảng -2,16, sáng gần bằng sao Mộc và đủ để trở thành một trong những sao chổi dễ quan sát nhất của thế kỷ.

Bên cạnh đó, nó có thể quan sát được bằng mắt thường trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 tới giữa tháng 9.2061. Điều này có nghĩa là lần trở lại năm 2061 của Halley có thể mang lại một màn trình diễn ngoạn mục trên bầu trời, sáng hơn nhiều so với lần xuất hiện năm 1986. 35 năm nữa cho sự trở lại của sao chổi định kỳ nổi tiếng nhất trong lịch sử cùng màn trình diễn rực rỡ của nó.

Khám phá thêm chủ đề

sao chổi halley Sao chổi Halley sao chổi halley 2061 Thiên văn bí ẩn vũ trụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận