Đời sống Cộng đồng

Sao chổi nào đẹp nhất 2026?: Tối nay 21.1 hãy khám phá sự thật thú vị

Cao An Biên
Cao An Biên
21/01/2026 20:00 GMT+7

Một sao chổi trên bầu trời vừa tiến đến gần mặt trời nhất ngày 20.1. Liệu nó có phải là sao chổi đẹp nhất năm mà người Việt có thể nhìn thấy?

Năm 2026 nhiều sao chổi thú vị được dự báo sẽ ghé thăm trái đất, có sao chổi được xem là vĩ đại nhất năm.

1. Sao chổi C/2024 E1 (Wierzchos)

Một nhà thiên văn học người Ba Lan đã phát hiện ra một sao chổi mới vào ngày 3.3.2024, và sau đó đặt tên sao chổi theo tên ông là Wierzchos. Sao chổi này đang từ từ tiến gần hơn đến hệ mặt trời. Vào ngày 20.1.2026 tức hôm qua, sao chổi Wierzchos hay C/2024 E1 đạt đến điểm cận nhật, tức là điểm gần mặt trời nhất.

Sao chổi nào đẹp nhất 2026?: Tối nay 21.1 hãy khám phá sự thật thú vị - Ảnh 1.

Nhiều sao chổi dự báo xuất hiện năm 2026

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Gần một tháng sau, vào ngày 17.2, Wierzchos sẽ ở vị trí gần trái đất nhất, cách trái đất 151,5 triệu km. Khoảng cách này chỉ xa hơn một chút so với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, hay 1 đơn vị thiên văn (AU).

Hiện tại, sao chổi này sáng tương đương với một ngôi sao có cấp sao từ 8 đến 8,7 . Điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng quan sát nó bằng kính thiên văn nhỏ. Tuy nhiên, sao chổi này đã ở rất gần đường chân trời phía tây nam. Vào ngày 23.2.2026, sao chổi Wierzchos sẽ đủ cao để bạn có thể quan sát.

2. Phát hiện mới 6AC4721

Vào ngày 13.1.2026, các nhà thiên văn học đã phát hiện một vật thể dường như là sao chổi, và quỹ đạo của nó cho thấy nó sẽ bay cực kỳ gần mặt trời vào khoảng ngày 4.4. Do đó, nó là một sao chổi bay sát mặt trời (sungrazer comet). 

Nó có thể là một mảnh vỡ của dòng sao chổi trên hoặc một sao chổi khác có quỹ đạo rất tương tự thuộc loại sao chổi Kreutz. Những sao chổi này được đặt tên để vinh danh nhà thiên văn học người Đức Heinrich Kreutz. Sao chổi Kreutz là một họ sao chổi bay sát mặt trời. Chúng bay cực kỳ gần mặt trời và được cho là những mảnh vỡ lớn của một sao chổi khổng lồ đã vỡ ra cách đây nhiều thế kỷ.

Các nhà thiên văn học sẽ đặt tên chính thức cho vật thể mới này sau khi nó được xác nhận. Điều này dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới, vì nó đã bắt đầu xuất hiện một cái đuôi nhỏ và quầng sáng mờ. Việc quan sát được sao chổi hay không cần thời gian trả lời.

Sao chổi nào đẹp nhất 2026?: Tối nay 21.1 hãy khám phá sự thật thú vị - Ảnh 2.

Bạn ấn tượng với sao chổi nào trong năm nay

3. Sao chổi C/2025 R3 (PanSTARRS)

Một vị khách thiên thể khác đang trên đường tiến vào hệ mặt trời là sao chổi C/2025 R3, hay PanSTARRS. Một số phương tiện truyền thông đã gọi nó là sao chổi vĩ đại của năm 2026.

Nguyên nhân là vì ước tính độ sáng của nó dao động từ cấp sao 7 đến cấp sao 3. Một sao chổi có cấp sao 3 sẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sao chổi PanSTARRS sẽ ở vị trí gần mặt trời nhất vào ngày 19.4.2026. Sau đó, nó sẽ đi qua vị trí gần trái đất nhất chỉ một tuần sau đó, vào ngày 26.4.

4. Sao chổi 10P/Tempel 2

Vào ngày 4.7.1873, Wilhelm Tempel đã phát hiện ra sao chổi mà ngày nay chúng ta gọi là 10P/Tempel 2. Sao chổi Tempel 2 sẽ xuất hiện vào những đêm hè ở bán cầu Bắc. Và bạn sẽ cần ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ để quan sát nó.

5. Sao chổi 3I/ATLAS

Sao chổi liên sao 3I/ATLAS đang di chuyển ra khỏi hệ mặt trời, nhưng vẫn có thể quan sát được qua kính viễn vọng lớn. Mặc dù nó đang dần mờ đi, nhiều nhà quan sát vẫn có thể cố gắng nhìn thấy nó lần cuối trước khi nó rời khỏi hệ mặt trời của chúng ta mãi mãi.

Theo EarthSky.com, luôn có khả năng một sao chổi mới sẽ được phát hiện và sau đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khi đó, những vị khách vũ trụ này có thể mang đến những cảnh tượng thú vị khi quan sát bằng kính thiên văn.

