Bão mặt trời đang lao đến trái đất: Hôm nay 21.1, người Việt cần lưu ý gì?

Như Thanh Niên thông tin, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) phát lệnh cảnh báo liên quan đến bão mặt trời, với cường độ lên đến 4 trong thang đánh giá mức độ nghiêm trọng gồm 5 cấp.

Bão mặt trời cực mạnh vừa tấn công trái đất, tình hình hôm nay 21.1 thế nào? ẢNH: NASA

"Bão mặt trời cấp S4 đang trong quá trình hình thành, đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua", SWPC thông tin trên mạng xã hội X. Lần gần đây nhất xuất hiện bão cấp S4 là vào tháng 10.2003. Những tác động có thể chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực phóng tàu vũ trụ, hoạt động hàng không và vệ tinh.

Trang thông tin EarthSky.com thông tin rằng vụ nổ bụi mặt trời gây ra bão lớn, chuyên gia cho biết đây là bão địa từ cấp G4 (nghiêm trọng) trong ngày 20.1. Nhiều người ở vĩ độ phía bắc đã nhìn thấy hiện tượng cực quang do bão gây ra.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 21.1 thế nào?

Chuyên gia dự báo sẽ có hoạt động bùng phát ở mức độ vừa phải, với khả năng tiếp tục xảy ra các vụ bùng phát loại M, chủ yếu từ vết đen AR434. Vẫn còn một chút khả năng xảy ra vụ bùng phát loại X khác cho đến ngày 21.1 hôm nay, chủ yếu cũng liên quan đến AR4341.

Dự báo hoạt động địa từ ngày 21.1, hoạt động bão mặt trời sẽ dần giảm xuống mức không ổn định khi ảnh hưởng của vụ phun trào vành nhật hoa (CME) suy yếu. Các khoảng thời gian bão kéo dài vẫn có thể xảy ra tùy thuộc vào việc từ trường của CME duy trì hướng nam thuận lợi trong bao lâu.

Theo chuyên gia, những bão mặt trời nhỏ như dự báo hôm nay 21.1 có thể ít ảnh hưởng tới Việt Nam vì nguyên tắc các nơi càng gần cực thì ảnh hưởng càng lớn. Trong khi đó Việt Nam ở gần xích đạo, cường độ ảnh hưởng giảm nhiều.

Mặt trời được chụp tại TP.HCM những ngày đầu năm 2026 ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Bão mặt trời lớn cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những ai mang thiết bị hỗ trợ sức khỏe có mạch điện, như máy trợ tim. Những người mang máy trợ tim cần hạn chế ra đường khi có bão từ lớn.

Sự kiện Carrington phóng thích lóa mặt trời với cường độ ước tính X45 vào năm 1859, cho đến nay vẫn giữ kỷ lục mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Sự kiện này mạnh gấp 7 lần bão mặt trời mạnh ở cấp X7 vào tháng 10.2024.

Nếu một vụ nổ tương tự xảy ra ngày nay, bức xạ ập đến có thể phá hủy gần như toàn bộ hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo trái đất và gieo rắc tổn thất nghiêm trọng cho lưới điện, với tổng thiệt hại được dự báo vượt 1.000 tỉ USD.