Thận trọng với bệnh dịch mùa đông xuân

Sốt xuất huyết dễ bùng phát trong khu dân cư

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần gần đây nhất (từ ngày 30.1 - 6.2), toàn thành phố ghi nhận 18 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 17 phường, xã. Từ đầu năm 2026 đến nay, có 130 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã.

Bệnh nhân thủy đậu bị biến chứng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư ẢNH: THANH ĐẶNG

Hiện Hà Nội không ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết, không có ca tử vong, nhưng với thực tế điều trị, tiếp nhận các ca bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện, ngay trong đợt rét có nhiệt độ giảm thấp tại Hà Nội, PGS-TS, bác sĩ Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, lưu ý sốt xuất huyết do virus Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Cường, sốt xuất huyết thường bùng phát vào mùa mưa, thời điểm giao mùa. Tuy nhiên, khi trời lạnh vẫn không hoàn toàn an toàn, vì muỗi mang virus Dangue vẫn có thể tồn tại trong nhà, khu dân cư kín gió, nơi có môi trường ẩm, ấm, nước tù đọng, do đó vẫn có nhiều ca bệnh sốt xuất huyết xuất hiện rải rác trong mùa lạnh.

Đáng lưu ý, sốt xuất huyết mùa đông dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn do tâm lý chủ quan, trong khi một số trường hợp bệnh có thể tiến triển nặng gây sốc, sốt xuất huyết và suy tạng.

Bác sĩ Cường cũng lưu ý, muỗi vằn (muỗi Aedes aegypti) là tác nhân chính truyền bệnh sốt xuất huyết. Chúng thường hoạt động vào ban ngày, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều tối. Muỗi sinh sản trong các vật chứa nước sạch quanh nhà: bể, chum, vại chứa nước sinh hoạt, lọ hoa, khay nước, dụng cụ đặt trong nhà; các vật dụng ít được sử dụng, có nước đọng.

Đây chính là lý do sốt xuất huyết có thể bùng phát ngay trong khu dân cư, hộ gia đình, nếu không kiểm soát tốt nguồn sinh sản của muỗi. Trong mùa lạnh, muỗi thường trú ẩn trong nhà, khiến nguy cơ lây nhiễm vẫn tồn tại. Đáng nói, các triệu chứng sốt xuất huyết dễ nhầm lẫn với cúm hoặc nhiễm virus thông thường.

Sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng người dân cần lưu ý như: sốt cao đột ngột (39 - 40 độ C), kéo dài 2 -7 ngày; đau đầu dữ dội ở vùng trán; đau nhức hốc mắt, đau cơ, đau khớp; da xung huyết, phát ban đỏ ngoài da (thường xuất hiện 3 - 4 ngày sau sốt); buồn nôn, nôn; chảy máu chân răng, chảy máu cam, hoặc các dấu hiệu xuất huyết dưới da. Khi sốt cao kéo dài, người bệnh không nên tự điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được theo dõi và xét nghiệm kịp thời.

Thủy đậu gây biến chứng nặng ở người lớn

Là một trong những bệnh thường gặp và dễ lây lan trong mùa đông - xuân ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phía bắc, thủy đậu được chuyên gia bệnh truyền nhiễm lưu ý về các biến chứng nguy hiểm. Các bệnh viện tại Hà Nội gần đây đã tiếp nhận một số bệnh nhân thủy đậu biến chứng rất nặng.

Bệnh viện tại Hà Nội chủ động phương án tiếp nhận, điều trị các ca bệnh truyền nhiễm ẢNH: THU GIANG

Tại Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nữ (19 tuổi) có tiền sử lupus ban đỏ hệ thống, phải nhập viện do tái mắc thủy đậu với diễn biến nghiêm trọng: suy hô hấp, chảy máu toàn thân, suy gan cấp, rối loạn đông máu và sốc nhiễm khuẩn sau 7 ngày phát bệnh.

Sau 24 giờ nhập viện, tình trạng người bệnh chuyển biến nhanh chóng theo chiều hướng nguy kịch. Bệnh nhân rơi vào suy hô hấp, chảy máu toàn thân, suy gan cấp, rối loạn đông máu và sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cũng vừa điều trị nam bệnh nhân (36 tuổi) nhập viện trong tình trạng toàn thân có mụn nước, mụn mủ và suy hô hấp cấp tiến triển do viêm phổi, tổn thương phổi lan tỏa, do biến chứng nặng của thủy đậu.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, lưu ý thủy đậu là bệnh thường gặp ở trẻ em, nhưng người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và dễ gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Theo Viện Y học nhiệt đới, thủy đậu ở người có bệnh nền có thể đe dọa tính mạng nếu không được phòng ngừa và theo dõi chặt chẽ. Biến chứng nặng do thủy đậu có thể xuất phát từ những quan niệm sai lầm phổ biến như "đã mắc rồi thì không mắc lại". Song trên thực tế, virus này không bị loại bỏ hoàn toàn sau lần nhiễm đầu tiên. Chúng tồn tại nhiều năm trong cơ thể và tái hoạt động khi hệ miễn dịch suy yếu, hoặc khi lượng kháng thể bảo vệ không còn đủ mạnh.

Người lớn, đặc biệt là người có bệnh nền, phụ nữ mang thai hoặc người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch khi bị thủy đậu có nguy cơ biến chứng phổi, thần kinh, nhiễm khuẩn huyết cao hơn nhiều lần so với trẻ nhỏ.

Xuất hiện nhiều ổ dịch tay chân miệng

Cũng trong tuần gần đây, CDC Hà Nội ghi nhận 85 trường hợp mắc tay chân miệng tại 43 phường, xã. Từ đầu năm đến ngày 6.2 đã có 412 ca bệnh mắc tay chân miệng (tăng 64 ca so với cùng kỳ năm 2025), tại 99 phường, xã. Hơn 1 tháng đầu năm nay có 8 ổ dịch tay chân miệng, trong đó 3 ổ dịch trong trường học.

Hiện không có các ca bệnh tay chân miệng tử vong, nhưng cơ quan y tế khuyến cáo các gia đình cần đảm bảo các điều kiện phòng lây bệnh, trong đó đặc biệt chú trọng vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, nơi học tập.

Tại Hà Nội, các ca mắc tay chân miệng chủ yếu là trẻ dưới 3 tuổi (95%, thống kê trong 2025). Để chủ động phòng bệnh, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện tốt "3 sạch":

Ăn uống sạch: ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo vật dụng ăn uống sạch sẽ và không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa.

Ở sạch: virus có thể tồn tại ở bề mặt đồ vật trong không gian sống, vì vậy, cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Bàn tay sạch: trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

Vẫn theo cơ quan y tế, tay chân miệng lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và tiêu hóa; virus gây bệnh tồn tại trong nước bọt, dịch (hắt hơi, sổ mũi, bọng nước trên da, niêm mạc), phân. Do đó, vệ sinh cá nhân rất quan trọng để ngừa lây nhiễm virus gây bệnh.