Sau trăng máu sắp xuất hiện trăng hồng, trăng xanh: Thực chất là gì?

Theo trang Timeanddate.com, nhờ hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu), hàng triệu người vừa được chứng kiến mặt trăng chuyển sang màu đỏ vào tháng 3. Trong 3 tháng tiếp theo, sẽ có thêm 3 lần mặt trăng "đầy màu sắc" nữa, với sự xuất hiện của trăng hồng, trăng xanh và trăng dâu tây.

Trăng hồng, trăng xanh, trăng dâu tây là gì?

Không giống như trăng máu, không có trăng tròn nào trong số trăng hồng, trăng xanh và trăng dâu tây thực sự đổi màu như tên gọi. Tuy nhiên, mặt trăng đôi khi có thể xuất hiện màu cam, vàng hoặc thậm chí xanh lam trong điều kiện khí quyển thích hợp. Song, điều này không xảy ra trong trăng xanh.

Người Việt vừa chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần vào tháng 3 ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về 3 "mặt trăng nhiều màu sắc" tiếp theo cùng nhiều lầm tưởng đằng sau tên gọi của chúng. Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu những lý do thực sự khiến mặt trăng đôi khi thay đổi màu sắc.

Trăng tròn tháng 4 diễn ra vào ngày 2.4 tới đây và được gọi là trăng hồng. Dù vậy, trăng hồng không có màu hồng. Trên thực tế, lý do cho tên gọi này lại liên quan mật thiết đến trái đất, đó là nhờ sự nở rộ của loài hoa phlox hồng ở Bắc Mỹ, thường nở vào tháng 4.

Trước khi lịch hiện đại được sử dụng rộng rãi, nhiều bộ lạc thổ dân châu Mỹ đã theo dõi thời gian bằng chu kỳ của mặt trăng. Tên gọi mà họ đặt cho các kỳ trăng tròn phản ánh sự thay đổi theo mùa. Những tên gọi khác cho trăng tròn tháng 4 bao gồm trăng băng tan và trăng cỏ mọc, cả hai đều báo hiệu sự kết thúc của mùa đông và sự bắt đầu của mùa xuân.

Trăng tròn ngày 29.6 được gọi là trăng dâu tây. Giống như trăng hồng, tên gọi này xuất phát từ truyền thống theo mùa chứ không phải từ màu sắc của mặt trăng. Tên gọi này xuất phát từ mùa thu hoạch dâu tây ngắn ngủi ở một số vùng của Bắc Mỹ, theo truyền thống trùng với kỳ trăng tròn tháng 6.

Trăng xanh thì sao?

Trăng xanh là một trong những loại trăng nổi tiếng hơn cả, đặc biệt là trong văn hóa phương Tây, nơi cụm từ "hiếm khi xảy ra" (once in a blue moon) dùng để chỉ một điều gì đó rất hiếm khi xuất hiện.

Có hai loại trăng xanh là hiện tượng trăng xanh theo mùa, là trăng tròn thứ ba trong một mùa thiên văn có 4 trăng tròn (thay vì 3 như thường lệ) và có hiện tượng trăng xanh theo tháng, khi có 2 trăng tròn trong cùng một tháng. Vào tháng 5 tới đây sẽ xuất hiện hiện tượng trăng xanh theo tháng có hai lần trăng tròn trong tháng này vào ngày 1.5 và ngày 31.5.

Mặc dù hầu hết các lần trăng tròn không thay đổi màu sắc, nhưng đôi khi mặt trăng có thể xuất hiện với nhiều sắc thái khác nhau tùy thuộc vào điều kiện trong khí quyển trái đất.

Một trong những sự thay đổi màu sắc phổ biến nhất xảy ra khi mặt trăng ở vị trí thấp trên đường chân trời, lúc đó nó có thể xuất hiện màu vàng hoặc cam. Khi mặt trăng mọc hoặc lặn, ánh sáng mặt trăng phải đi qua một lớp khí quyển dày hơn của trái đất.

Trên thực tế, trăng hồng không có màu hồng như tưởng tượng của nhiều người ẢNH MINH HỌA: AI

Trong quá trình này, các bước sóng ánh sáng ngắn hơn bị tán xạ, chỉ còn lại nhiều bước sóng màu đỏ và vàng đến mắt chúng ta. Đây cũng chính là quá trình khiến hoàng hôn có màu cam hoặc đỏ và cũng là nguyên nhân khiến mặt trăng chuyển sang màu đỏ trong nguyệt thực toàn phần.

Trong những trường hợp hiếm hoi, mặt trăng thậm chí có thể xuất hiện màu xanh lam. Điều này có thể xảy ra khi các hạt trong khí quyển, chẳng hạn như tro núi lửa hoặc khói từ các vụ cháy rừng lớn, tán xạ ánh sáng đỏ và cho phép nhiều ánh sáng xanh lam đi qua hơn. Một ví dụ nổi tiếng xảy ra sau vụ phun trào núi lửa Krakatoa năm 1883, khi tro núi lửa trong khí quyển khiến mặt trăng có màu xanh lam ở một số nơi trên thế giới.