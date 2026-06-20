Thấy núi Bà Đen khi đứng ở... núi Sam: Khoảnh khắc khó tin nhưng có thật!

Bức ảnh được tài khoản Lang Thang An Giang có gần 800.000 người theo dõi đăng tải với dòng trạng thái: "Núi Bà Đen nhìn từ núi Sam" đang gây sốt mạng xã hội với gần 6.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Khoảnh khắc chụp ảnh "núi Bà Đen nhìn từ núi Sam" đang được dân mạng chia sẻ ào ạt ẢNH: THÁI LÂM

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc núi Bà Đen (Tây Ninh) lúc bình minh với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn nổi tiếng hiện rõ. Người đăng cũng khẳng định ảnh này được chụp khi tác giả đứng ở vị trí núi Sam (An Giang).

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ, khi ở khoảng cách xa như vậy, từ núi Sam vẫn có thể nhìn thấy núi Bà Đen, cho rằng đây là khoảnh khắc hiếm gặp vào những ngày trời trong. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự nghi ngờ về độ thực hư của bức ảnh và thông tin đăng tải.

Tài khoản Thiện Đạt Quốc Quy bình luận vui: "Đây đích thực là câu “đứng núi này trông núi nọ” rồi!". "Phải hội tụ đủ yếu tố thời tiết nữa không phải muốn thấy là thấy đâu!", nickname Nguyễn Hoàng Khiêm bình luận. "Có thật không ta? Khó để thấy!", tài khoản Xi Tha Thạch thắc mắc.

[CLIP]: Chụp được ảnh núi Bà Đen khi đứng ở... núi Sam

Tác giả bức ảnh nói gì?

Liên lạc với anh Lâm Ngọc Thái (32 tuổi) tác giả bức ảnh nói trên, người đàn ông An Giang xác nhận việc anh nhìn thấy và chụp ảnh núi Bà Đen khi đứng từ núi Sam mà mạng xã hội chia sẻ là đúng sự thật.

Theo đó, bức ảnh được chụp vào sáng sớm 18.6 từ vị trí quảng trường để lên cáp treo của núi Sam. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể quan sát và chụp được khoảnh khắc này vì lý do thời tiết, khiến việc nhìn thấy núi Bà Đen từ vị trí núi Sam là hiếm gặp.

Anh Thái cho biết đã chụp ảnh này sáng 18.6 ẢNH: THÁI LÂM

"2 năm trước, tôi vô tình nhìn thấy khoảnh khắc tương tự. Tuy nhiên vì không có máy ảnh và thiết bị nên không thể chụp lại được. Cho đến lần này, trong lúc đi chụp ảnh mới may mắn bắt gặp khoảnh khắc trên.

Tôi dò thử, kiểm tra thông tin, check vị trí, thấy từ núi Sam đến núi Bà Đen khoảng 139 km theo đường chim bay. Chỉ khi thời tiết thuận lợi và đứng đúng vị trí ở núi Sam thì mới có thể nhìn thấy, còn nếu ở vị trí khác thì hướng nhìn lại ra những ngọn núi khác", anh Thái chia sẻ.

Anh Thái cũng quay lại video quá trình chụp ảnh để chứng minh độ xác thực của bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngày hôm sau 19.6, dù đứng cùng vị trí để săn lại khoảnh khắc trên, tuy nhiên thời tiết không ủng hộ nên anh không quan sát và chụp được núi Bà Đen.

Là người con của An Giang, anh Thái thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp quê hương mình ẢNH: THÁI LÂM

Núi Sam, tên khác là Vĩnh Tế Sơn là ngọn núi cao 284 m nổi tiếng với quần thể di tích văn hóa - tâm linh tại An Giang. Đây là trung tâm du lịch thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, đặc biệt là vào lễ hội Vía Bà Chúa Xứ và các hoạt động hành hương.

Trong khi đó, núi Bà Đen còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ", là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với độ cao hơn 986 m, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh bao la.

Cách đây không lâu, những khoảnh khắc hiếm hoi nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM vào những ngày trời cực trong được nhiều người dân, nhiếp ảnh gia ở TP.HCM chụp lại cũng từng gây sốt mạng, khiến nhiều người khó tin.