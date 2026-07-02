Lịch thiên văn tháng 7: Trái đất sắp xa mặt trời nhất 2026, chuyện gì xảy ra?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tháng 7 này mở ra như một chuỗi sự kiện thiên văn liên tiếp, khi bầu trời gần như không có khoảng nghỉ. Các hành tinh thay phiên nhau tỏa sáng trên bầu trời trong suốt đêm, tiếp theo đó là sự trở lại của những trận mưa sao băng đầy ấn tượng.

Tháng 7 bắt đầu, theo lịch thiên văn có hiện tượng nào thú vị trên bầu trời Việt Nam? ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

1. Sao Kim đạt độ cao cực đại trên bầu trời chiều (ngày 2.7)

Ngay đầu tháng, sao Kim sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trên bầu trời hoàng hôn. Vào ngày 2.7, hành tinh này đạt độ cao tối đa khoảng 35° phía trên đường chân trời cùng độ sáng lên tới -4.3, đủ để dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường ngay cả khi trời chưa tối hẳn.

Do nằm gần mặt trời hơn trái đất, sao Kim luôn xuất hiện trong vùng chạng vạng. Tuy nhiên, trong giai đoạn ly giác cực đại, nó tách đủ xa khỏi mặt trời để trở thành một "ngôi sao" cực kỳ rực rỡ và thường được gọi là sao Hôm.

2. Trái đất ở vị trí xa mặt trời nhất trên quỹ đạo (ngày 7.7)

Chỉ vài ngày sau đó, trái đất sẽ đi qua điểm viễn nhật - điểm xa nhất trên quỹ đạo quanh mặt trời. Ở thời điểm này trong năm, trái đất ở xa mặt trời hơn khoảng 3% so với mức trung bình. Dù con số nghe có vẻ đáng kể, nhưng thực tế sự thay đổi này rất nhỏ và hầu như không ảnh hưởng đến thời tiết.

Mùa hè hay mùa đông không phụ thuộc vào khoảng cách này, mà chủ yếu do độ nghiêng trục trái đất. Tuy vậy, về mặt thiên văn, đây vẫn là khoảnh khắc đánh dấu điểm xa nhất trên hành trình quỹ đạo của hành tinh chúng ta quanh mặt trời.

3. Trăng tròn, ánh trăng giữa mùa hạ (ngày 29.7)

Cuối tháng 7, mặt trăng sẽ đạt pha trăng tròn cùng với tên gọi trăng hươu. Đây là cách gọi phổ biến trong văn hóa hiện đại cho lần trăng tròn rơi vào tháng 7 dương lịch hằng năm. Mặt trăng sẽ xuất hiện từ lúc hoàng hôn và tỏa sáng trong suốt đêm cho đến rạng sáng hôm sau.

Tên gọi "trăng hươu" được biết tới phổ biến nhưng thực tế trong lịch sử, nhiều nền văn hóa khác nhau đã đặt tên riêng cho cùng một chu kỳ trăng. Dù mang tên gì, trăng tròn tháng 7 vẫn luôn là một trong những đêm trăng sáng và nổi bật nhất mùa hè, có thể làm lu mờ mọi ánh sao trên bầu trời.

Đừng bỏ lỡ mưa sao băng tháng 7 ẢNH: THANH TÙNG

4. Mưa sao băng Southern Delta Aquariids (ngày 30.7)

Khép lại tháng 7 đầy sôi động với một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất mùa hè là Southern Delta Aquariids. Hoạt động từ ngày 12.7 đến 23.8 hằng năm, trận mưa sao băng này đạt cực đại vào khoảng ngày 30.7 với tần số trên lý thuyết khoảng 25 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

Tại Hà Nội, hãy bắt đầu quan sát khi trời đã về khuya, lúc này chòm sao Aquarius (Bảo Bình) đã leo cao trên bầu trời phía đông. Các vệt sao băng thường dài, chậm và rõ nét, tạo cảm giác "trôi chậm" qua bầu trời hơn là lóe sáng nhanh rồi vụt tắt. Tuy nhiên, điều kiện quan sát năm nay không thực sự thuận lợi khi mặt trăng chỉ vừa qua pha đầy đủ ngay hôm trước đó, khiến ánh trăng sáng có thể làm lu mờ phần lớn vệt sao băng xuất hiện