Biển Đông có khả năng đón áp thấp nhiệt đới, bão ngay đầu tháng 7

Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện nay trên vùng biển tây Thái Bình Dương đang hình thành 2 vùng áp thấp. Trong đó, vùng áp thấp ở phía đông Philippines (khoảng 10 độ vĩ bắc và 132 độ kinh đông) có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Biển Đông. Sau đó tiếp tục di chuyển về phía vịnh Bắc bộ.

Áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng xuất hiện vào đầu tháng 7, gây mưa lớn nhiều nơi trên cả nước ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo: Hiện tại gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình, có xu hướng mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam suy yếu; nhánh phía bắc xu hướng lấn tây và có trục qua Bắc bộ. Rãnh áp thấp hướng tây bắc - đông nam qua Trung bộ và giữa Biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ).

Từ khoảng ngày 4.7, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục dần lên phía bắc. Đáng chú ý, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão).

Những hình thái thời tiết trên khiến cho những ngày đầu tháng 7 xuất hiện mưa giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở nhiều nơi. Mưa lớn gây ngập lụt gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, sinh hoạt. Tại TP.HCM, từ nay đến ngày 5.7, khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng đến 300mm và có nơi cao hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, đây là thông tin cảnh báo sớm để người dân chuẩn bị ứng phó. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết chi tiết tiếp theo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện ở khu vực bắc vịnh Bắc bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Cà Mau đến An Giang có mưa rào và giông rải rác. Đặc khu Phú Quý có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.

Dự báo, ngày và đêm 29.6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long; phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, độ cao sóng 1,5 - 2,5m.

Khu vực bắc vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Trên đất liền từ hôm nay đến đêm 30.6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa lượng mưa phổ biến 40 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và tối 29.6, Nghệ An và khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.