Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 khu vực TP.HCM xuất hiện đợt mưa vừa, mưa lớn và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 300mm.



TP.HCM sắp đón đợt mưa lớn đến 300mm ẢNH: CHÍ NHÂN

Hiện tại, gió mùa tây nam cường độ trung bình có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trong những ngày tới. Nguyên nhân từ khoảng ngày 30.6 hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông. Do vậy, trong những ngày tới TP.CM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên phạm vi cả nước, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), từ nay đến 30.6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa lớn và giông, cục bộ có nơi mưa rất lớn; khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa lớn. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Bên cạnh đó, khu vực Nam bộ chiều từ tối ngày 29.6 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa lớn. Từ ngày 30.6, mưa có khả năng gia tăng cục bộ có nơi mưa lớn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 30.6 - 1.7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa lớn, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa lớn diện rộng.

Từ ngày 2.7, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ. Tuy nhiên, mưa lớn mở rộng sang khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa.

Khoảng từ ngày 1 - 3.7, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk bắt đầu xuất hiện mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn; ngày nắng, có nơi nắng nóng.