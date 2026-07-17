2 thiên thể sáng nhất bầu trời đêm hội ngộ tối nay 17.7: Có thể ngắm bằng mắt thường

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), đừng quên nhìn lên bầu trời đêm nay 17.7 khi trăng lưỡi liềm đầu tháng 7 sẽ sánh đôi cùng sao Hôm rực rỡ nhất bầu trời đêm.

Bầu trời đêm nay có gì thú vị? ẢNH: THANH TÙNG

Cụ thể, mặt trăng "mới 3 ngày tuổi" sẽ xuất hiện ngay bên cạnh sao Kim - thiên thể sáng nhất trên bầu trời sau mặt trời và mặt trăng khi nhìn từ trái đất. Hai thiên thể sẽ tiến rất gần nhau trên bầu trời trong một hiện tượng gọi là appulse (tiếp cận biểu kiến).

Từ Hà Nội, mặt trăng và sao Kim sẽ bắt đầu xuất hiện vào khoảng 19 giờ ở hướng tây khi trời dần tối. Lúc này, cả 2 thiên thể đều nằm cao khoảng 31° so với đường chân trời.

Tranh thủ trước 21 giờ

Theo HAS, người quan sát hãy dành thời gian tận hưởng cuộc hội ngộ này vì cả mặt trăng và sao Kim sẽ lặn đi sau 21 giờ. Sao Kim sẽ tỏa sáng với độ sáng biểu kiến -4,1, nổi bật ngay bên cạnh mảnh trăng lưỡi liềm.

"Mặt trăng mỏng chỉ mới 3 ngày tuổi, cùng với sao Kim tạo nên một trong những khung cảnh đẹp nhất của bầu trời đầu tháng 6 âm lịch. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể chụp ảnh phong cảnh cùng sự xuất hiện của mặt trăng và sao Kim", HAS khuyến cáo.

Sự kiện giao hội này hoàn toàn có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường hoặc ống nhòm mà không đến cần kính thiên văn. Chỉ cần tìm một nơi có tầm nhìn thoáng về phía tây, người quan sát sẽ được thưởng thức màn hội ngộ đầy lãng mạn giữa 2 thiên thể sáng nhất bầu trời đêm.

Ngay thời điểm này, một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất mùa hè là Southern Delta Aquariids vẫn đang hoạt động trước thời điểm diễn ra cực đại. Mưa sao băng này diễn ra từ ngày 12.7 đến 23.8.

Trận mưa sao băng này đạt cực đại vào khoảng ngày 30.7 với tần số trên lý thuyết khoảng 25 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng. Tại Việt Nam, hãy bắt đầu quan sát khi trời đã về khuya, lúc này chòm sao Aquarius (Bảo Bình) đã leo cao trên bầu trời phía đông.