Ngày 17.11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, nếu dự án luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Theo Cục CSGT, quy trình mới cho phép người vi phạm thực hiện các thủ tục trên ứng dụng VNeTraffic, không phải đến trụ sở CSGT, đặc biệt với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera giám sát.

Nếu áp dụng xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, lực lượng CSGT có thể trả xe ngay cho người vi phạm nồng độ cồn thông qua người thân ẢNH: CỤC CSGT

Lấy việc xử lý vi phạm nồng độ cồn làm ví dụ, Cục CSGT cho biết khi kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ xác định thông tin người điều khiển phương tiện thông qua giấy tờ hoặc mã định danh cá nhân.

Nếu phát hiện vi phạm, CSGT in kết quả đo nồng độ cồn để người vi phạm biết. Dữ liệu từ máy đo cùng hình ảnh quá trình làm việc của CSGT được chuyển vào hệ thống điện tử.

Căn cứ mức độ vi phạm, CSGT có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp qua ứng dụng VNeTraffic.

Đáng chú ý, theo phương án được Cục CSGT nêu, nếu phương tiện chính chủ, không cần xác minh và có người thân đủ điều kiện lái xe đến nơi xử lý, CSGT có thể bàn giao phương tiện cho chủ xe thông qua người thân, thay vì tạm giữ như quy định hiện hành.

Cục CSGT đánh giá việc xử lý vi phạm trên môi trường điện tử sẽ giúp giảm thời gian, công sức đi lại cho người dân, nhất là những trường hợp bị xử phạt qua hệ thống camera giám sát.