Đi sai làn đường trên quốc lộ 51, tài xế bị phản ánh qua VneTraffic

Ngày 27.10, Trạm CSGT ngã ba Thái Lan (thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.C.P (30 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi "điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định" (đi sai làn đường) trên quốc lộ 51.

Tài xế P.C.P bị Trạm CSGT ngã ba Thái Lan lập biên bản xử phạt về hành vi điều khiển xe đầu kéo đi sai làn trên quốc lộ 51 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tiếp nhận thông tin phản ánh do Cục CSGT (Bộ Công an) chuyển đến qua ứng dụng VneTraffic. Thông tin cho biết một xe đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc đã đi không đúng làn đường quy định trên quốc lộ 51 vào lúc 16 giờ 26 phút ngày 14.10.2026, tại Km 08+700.

Qua xác minh, lực lượng CSGT Công an thành phố Đồng Nai xác định ông P.C.P là người điều khiển phương tiện vi phạm, nên đã mời đến làm việc. Tại buổi làm việc, ông P. thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung phản ánh và bị lập biên bản xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và chú ý quan sát khi lưu thông.

Theo Nghị định số 168 của Chính phủ ban hành năm 2024, lỗi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định (lỗi sai làn đường) đối với ô tô phạt tiền từ 4 triệu - 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.