Đề nghị xử lý tài xế ô tô chạy sai làn đường gây ùn tắc giao thông

Ngày 9.10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.Biên Hòa, đề nghị xử lý người điều khiển ô tô chạy sai làn đường, làm ùn tắc giao thông cục bộ, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Sự việc diễn ra vào tối 7.10 trên đường Phan Đình Phùng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Văn bản nêu, Ban ATGT nhận được phản ánh của người dân (camera hành trình - PV) thể hiện: khoảng 19 giờ 30 ngày 7.10, trên đường Phan Đình Phùng (thuộc P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa), người điều khiển xe ô tô BS 60A - 368.17 chạy sai làn, không chịu nhường đường cho người tham gia giao thông đi đúng luật. Lúc đó trời mưa, gây ra ùn tắc giao thông tại khu vực.

"Tình trạng ùn tắc giao thông được giải tỏa, trở lại thông thoáng khi một người đi xe máy đã phản ứng gay gắt, buộc tài xế ô tô BS 60A - 368.17 đi đúng làn đường quy định", văn bản nêu.

Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, hành vi của người điều khiển xe ô tô BS 60A-368.17 là xem thường pháp luật, làm ùn tắc giao thông cục bộ, gây bức xúc cho người tham gia giao thông, cần xử lý nghiêm.

Vì vậy Ban ATGT đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.Biên Hòa điều tra, xử lý nghiêm người lái xe ô tô nói trên.