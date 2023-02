Công an Thái Nguyên bắt tạm giam 4 cán bộ, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 20-09D

Ngày 9.2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong ngày 3.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác, xảy ra trong thời gian năm 2021 và năm 2022 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-09D. Trung tâm này có địa chỉ ở xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-09D đang trong thời gian bị Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên tạm đình chỉ hoạt động Cổng TTĐT Thái Nguyên

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D để điều tra về tội giả mạo trong công tác, theo quy định tại khoản 2 điều 359 bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, 4 bị can bao gồm cả cán bộ, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-09D bị tình nghi có hành vi đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh để xóa, bỏ lỗi vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện…

Vụ án này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra vụ, làm rõ hành vi, tội danh của các bị can.

Trước đó, từ ngày 4 - 17.1, đoàn kiểm tra của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại 9 trung tâm đăng kiểm.

Trong đó, đoàn kiểm tra phát hiện Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D có một số lỗi vi phạm và đã tiến hành lập biên bản xử phạm vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động trong 2 tháng.