Chi cục Đăng kiểm số 6 ở TP.HCM đang bị công an kiểm tra

Lúc 13 giờ ngày 9.2, tại trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 6 có rất đông lực lượng Công an TP.HCM đang làm việc. Không ai được đến gần Chi cục Đăng kiểm số 6, phóng viên không được tác nghiệp trong thời gian công an kiểm tra bên trong Chi cục Đăng kiểm số 6.

Bên ngoài đường Lý Tự Trọng, có 3 xe công vụ của Công an TP.HCM đậu đỗ trước cửa Chi cục Đăng kiểm số 6. Công an TP.HCM kiểm tra chi cục đăng kiểm này từ sáng 9.2.

Động thái được cơ quan điều tra đưa ra trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và một số tỉnh, thành.

Lực lượng công an đang kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 CÔNG NGUYÊN

Hơn một tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng tại TP.HCM, cơ quan công an đã khám xét 13 trung tâm, gồm 5 cơ sở tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 đơn vị tại TP.HCM.

Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 89 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới. Các trung tâm đăng đã bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra hoặc cho thuê phụ tùng thay thế; sử dụng phần mềm để can thiệp trái pháp luật vào hệ thống đăng kiểm.

Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 11.1, cơ quan công an đã bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam và đồng phạm Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó phòng) và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ "hàng tháng, hàng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành.

Đến ngày 17.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về hành vi nhận hối lộ.

Xe cơ động đậu trước Chi cục đăng kiểm số 6 CÔNG NGUYÊN

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 8.2021, Trần Kỳ Hình với vai trò là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định.

Mặt khác, trong thời gian đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ (định kỳ hằng tháng, quý) của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hiện Cơ quan điều tra đang điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm để làm rõ sai phạm xử lý đúng quy định.