    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Công an thành phố Đà Nẵng giành giải nhất cuộc thi truy vết tội phạm mạng toàn quốc

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Sau hơn 24 giờ đấu trí với 64 thử thách chuyên sâu về an ninh mạng, đội thi Công an thành phố Đà Nẵng xuất sắc vượt qua các đội bạn, giành giải nhất cuộc thi toàn quốc.

    Ngày 7.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đội Dana.IT-Service thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) của đơn vị đã giành giải nhất cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" năm 2026, với tổng số 1.075 điểm.

    Công an Đà Nẵng giành giải nhất cuộc thi truy vết tội phạm mạng toàn quốc- Ảnh 1.

    Đại diện đội Dana.IT-Service thuộc Công an thành phố Đà Nẵng nhận giải nhất cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" năm 2026

    ẢNH: N.H

    Vòng chung kết cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" do Cục An ninh mạng, Bộ Công an tổ chức diễn ra trong hai ngày 6 và 7.11 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ 12 đội thi xuất sắc vượt qua vòng loại toàn quốc, đại diện cho lực lượng công an các đơn vị, địa phương.

    Đây là sân chơi chuyên môn nhằm kiểm chứng năng lực thực hành, phân tích, điều tra và truy vết tội phạm trên không gian mạng; đồng thời tạo cơ hội để các đội thi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

    Công an Đà Nẵng giành giải nhất cuộc thi truy vết tội phạm mạng toàn quốc- Ảnh 2.

    Các đội thi tập trung tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi với 64 thử thách chuyên sâu về an ninh mạng

    ẢNH: N.H

    Trải qua hơn 24 giờ tranh tài liên tục, đội Dana.IT-Service đã hoàn thành 64 thử thách, đạt 1.075 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng và giành vị trí cao nhất tại cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" năm 2026.

    Xếp thứ hai là đội BenNhaRong (PA05, Công an TP.HCM) với 1.055 điểm. Đội Ca_Voi (PA05, Công an tỉnh Đắk Lắk) đứng thứ ba với 1.042 điểm.

    Đáng chú ý, đây là lần thứ hai PA05 Công an thành phố Đà Nẵng giành giải nhất tại sân chơi chuyên môn này, sau lần đầu vào năm 2022.

    Công an Đà Nẵng giành giải nhất cuộc thi truy vết tội phạm mạng toàn quốc- Ảnh 3.

    Đội Dana.IT-Service đạt 1.075 điểm, dẫn đầu 12 đội thi tại vòng chung kết

    ẢNH: N.H

    Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ, kỹ năng phối hợp và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

    Tin liên quan

    Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng có trưởng phòng mới

    Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng có trưởng phòng mới

    Công an thành phố Đà Nẵng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt, trong đó đại tá Lê Cao Tâm giữ chức Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

    Khám phá thêm chủ đề

    tội phạm trên không gian mạng an ninh mạng Truy vết tội phạm công an thành phố Đà Nẵng Hành trình truy vết tội phạm mạng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận