Công an thành phố Đà Nẵng giành giải nhất cuộc thi truy vết tội phạm mạng toàn quốc

Ngày 7.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đội Dana.IT-Service thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) của đơn vị đã giành giải nhất cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" năm 2026, với tổng số 1.075 điểm.

Đại diện đội Dana.IT-Service thuộc Công an thành phố Đà Nẵng nhận giải nhất cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" năm 2026 ẢNH: N.H

Vòng chung kết cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" do Cục An ninh mạng, Bộ Công an tổ chức diễn ra trong hai ngày 6 và 7.11 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ 12 đội thi xuất sắc vượt qua vòng loại toàn quốc, đại diện cho lực lượng công an các đơn vị, địa phương.

Đây là sân chơi chuyên môn nhằm kiểm chứng năng lực thực hành, phân tích, điều tra và truy vết tội phạm trên không gian mạng; đồng thời tạo cơ hội để các đội thi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đội thi tập trung tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi với 64 thử thách chuyên sâu về an ninh mạng ẢNH: N.H

Trải qua hơn 24 giờ tranh tài liên tục, đội Dana.IT-Service đã hoàn thành 64 thử thách, đạt 1.075 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng và giành vị trí cao nhất tại cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" năm 2026.

Xếp thứ hai là đội BenNhaRong (PA05, Công an TP.HCM) với 1.055 điểm. Đội Ca_Voi (PA05, Công an tỉnh Đắk Lắk) đứng thứ ba với 1.042 điểm.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai PA05 Công an thành phố Đà Nẵng giành giải nhất tại sân chơi chuyên môn này, sau lần đầu vào năm 2022.

Đội Dana.IT-Service đạt 1.075 điểm, dẫn đầu 12 đội thi tại vòng chung kết ẢNH: N.H

Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ, kỹ năng phối hợp và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.