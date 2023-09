Công an thông tin thủ đoạn 'lột' tài sản nạn nhân sau khi tiêm filler

Liên quan đến vụ tiêm filler giá rẻ ở nhà nghỉ rồi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Trường Đông (TX.Hòa Thành), ngày 7.9, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) đã ra quyết định truy tìm bà Tôn Nữ Huy Phương (53 tuổi, tên còn gọi là Ty, Thủy; ngụ đường Đề Thám, Q.1, TP.HCM).



Cơ quan CSĐT xác định bà Phương là nghi can có liên quan đến vụ tiêm filler làm đẹp, sau đó chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 5.9, tại ấp Năm Trại, xã Trường Đông (TX.Hòa Thành). Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành giao cho Đội Cảnh sát hình sự chủ trì truy tìm bà Tôn Nữ Huy Phương để phục vụ công tác điều tra, xác minh xử lý tin báo về tội phạm. Đồng thời, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ như: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh; công an các huyện, thị xã, thành phố, cùng công an các xã, phường, thị trấn phối hợp truy tìm.

Chiếm đoạt tài sản sau khi bị hại rơi vào trạng thái mệt mỏi

Ngoài việc ra quyết định truy tìm, cùng ngày 7.9 trung tá Nguyễn Quốc Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành cũng có thông báo về phương thức, thủ đoạn của đối tượng liên quan đến vụ việc. Cụ thể, đối tượng là nữ (trên 50 tuổi), đi xe máy BS 43D1 - 520.01, thường lui tới các điểm hát với nhau trên địa bàn để tiếp xúc với các phụ nữ tuổi trung niên có nhu cầu làm đẹp như nâng mũi, bơm môi, căng da mặt…

Sau đó, người này giới thiệu có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ, tiêm các chất filler vào các bộ phận trên cơ thể để làm căng theo ý muốn. Giá mỗi lần tiêm từ 1,1 triệu đồng đến vài triệu đồng. Địa điểm tổ chức tiêm là tại các nhà nghỉ do hai bên tự thỏa thuận, lựa chọn.

Lợi dụng sau khi tiêm filler, bị hại rơi vào trạng thái mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản như tiền, trang sức, điện thoại di động…

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.9. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bà Nguyễn Thị A. (52 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) và bà Trần Thị H. (56 tuổi, ngụ TX.Hòa Thành, cả 2 đều làm nghề buôn bán) bị tai biến sau tiêm filler giá rẻ.

Bệnh nhân A. nhập viện trong tình trạng tỉnh, sưng nề mi mắt 2 bên, còn mở mắt tự nhiên, được chẩn đoán tụ máu mi mắt 2 bên, sau tiêm filler.

Còn bệnh nhân H. lúc vào viện còn tỉnh, bầm tím, sưng nề vùng má và 2 mắt, được chẩn đoán tụ máu 2 bên mi mắt, gò má, sau tiêm filler.

Thông tin từ bệnh nhân cung cấp, cả 2 bệnh nhân đều được một người tên Thủy (tự xưng là Thủy thẩm mỹ, số điện thoại: 0926602…) tư vấn tiêm filler giá rẻ.

Cụ thể, bệnh nhân H. thông tin, khoảng 10 giờ ngày 5.9, bệnh nhân được người tên Thủy đến nhà nghỉ của gia đình bà ở TX.Hòa Thành để tư vấn, thực hiện tiêm filler giá rẻ và bệnh nhân đồng ý.

Trong quá trình tiêm filler, bệnh nhân thấy đau nhức và đề nghị ngưng tiêm thì được người tên Thủy giải thích triệu chứng này sẽ từ từ giảm, và người này rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó, bệnh nhân thấy đau và sưng nhiều hơn, liên hệ lại người tên Thủy thì được tiếp tục hướng dẫn nghỉ ngơi tại chỗ. Tình trạng đau và sưng tăng lên, bệnh nhân liên lạc lại người tên Thủy nhưng không được. Sau đó, bệnh nhân tự đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Còn bệnh nhân A. cho biết khoảng 11 giờ ngày 5.9, bệnh nhân đi cùng một người bạn tên Cẩm T. đến nhà nghỉ T.P (ấp Trường Ân, xã Trường Tây, TX.Hòa Thành) để tiêm filler giá rẻ.

Trong quá trình tiêm, bệnh nhân được cho uống 2 lần thuốc (bệnh nhân không rõ loại thuốc gì). Sau đó bệnh nhân ngủ thiếp đi cho đến khoảng 18 giờ cùng ngày tỉnh dậy, thì phát hiện người bạn đi cùng và người tiêm filler tên Thủy đều không còn trong phòng. Đồng thời, tài sản của bệnh nhân bao gồm điện thoại, trang sức đeo trên người và 7 triệu đồng đã mất.

Sau đó bệnh nhân liên hệ lễ tân để liên lạc với gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện cả 2 bệnh nhân bị tai biến sau tiêm filler giá rẻ được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy.